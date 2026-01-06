David gegen Goliath!

Der Wettbewerb auf dem lukrativen Markt für Künstliche-Intelligenz-Chips nimmt weiter zu. Auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas stellte AMD neue Hardware und Chips für Rechenzentren vor. Die CEO von AMD, Lisa Su, geht davon aus, dass alle in diesem Jahrzehnt hergestellten KI-Chips für Rechenzentren auch verkauft werden. Obwohl es AMD bisher schwerfällt, den Abstand zu Nvidia zu verringern, wünschen sich viele Kunden mehr Konkurrenz in diesem Marktsegment. Im zweiten Quartal 2025 hatte Nvidia einen Marktanteil von 85,2 Prozent. Auch Broadcom und Marvell lagen mit ihren Marktanteilen vor AMD: Broadcom erreichte 10,3 Prozent, Marvell 2,1 Prozent und AMD lediglich 1,8 Prozent. Hier besteht also noch viel Potenzial für Wachstum.

Seit dem Tiefststand von 76,48 US-Dollar Anfang April 2025, der durch die von Trump angekündigten Zollpläne ausgelöst wurde, ist der Aktienkurs von AMD auf ein neues Allzeithoch von 267,08 US-Dollar gestiegen. Dies entspricht einem Kursanstieg von etwa 249 Prozent. Die weitere Entwicklung der AMD-Aktie hängt maßgeblich davon ab, ob der aktuelle Hype um Künstliche Intelligenz (KI) anhält oder ob es sich um eine überbewertete Blase handelt, die möglicherweise bereits zu platzen begonnen hat. Obwohl das aktuelle Kursniveau deutlich unter dem Allzeithoch liegt, deutet die kurzfristige Entwicklung auf eine Bodenbildung hin. Dies entspricht dem langfristigen Aufwärtstrend, da der Kurs sowohl über der 200-Tage-Linie als auch im übergeordneten Trend liegt. Im Zuge eines erneuten Versuchs, den Widerstand bei 227,30 US-Dollar zu überwinden, ist die Aktie etwas zurückgekommen und notiert derzeit bei 213,60 US-Dollar. Sollte der Marktanteil von AMD im Bereich der KI-Chips nicht deutlich steigen, könnte dies den Kurs belasten. In diesem Fall könnte AMD von Nvidia vollständig aus dem Markt verdrängt werden. Aktuell kann kein Konkurrent mit der Programmierumgebung von Nvidia, genannt CUDA, mithalten. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Marktanteil von AMD bisher auf einem so niedrigen Niveau verharrt.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die CEO Lisa Su versucht, neue Allianzen zu schmieden, um im Markt für KI-Rechenzentren Marktanteile zu gewinnen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JU7NGX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der AMD Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,33 profitieren. Das Ziel sei bei 251,43 US-Dollar angenommen (7,53 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 185,64 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,90 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU7NGX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,30 – 4,31 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 163,33 US-Dollar Basiswert: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) KO-Schwelle: 163,33 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 213,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,53 Euro Hebel: 4,33 Kurschance: + 75 Prozent Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Micron Technology, Inc. Die am 3. Dezember 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JV7TEZ auf eine steigende Aktie von Micron zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 7. Januar 2026 zum Geldkurs von 12,85 Euro und lag mit 154 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 11,15 Euro nachziehen.

Micron Technology Inc (Tageschart in US-Dollar)

