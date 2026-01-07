    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Venezuela-Beben

    Diese Rohstoffe könnten 2026 richtig steilgehen!

    Gold war 2025 der Star – doch nach Trumps Venezuela-Angriff könnten Edelmetalle 2026 erst richtig loslegen. Warum Rohstoff-Analysten neue Rekorde bei Gold, Silber und Kupfer wittern.

    Foto: wsf-sh - Shotshop

    2025 war ohnehin schon das Jahr der Edelmetalle. Doch der militärische Schlag des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gegen Venezuela wirkt wie ein Brandbeschleuniger: Plötzlich geht es nicht mehr nur um Konjunktur und Zinsen, sondern um die Frage, wer künftig Zugriff auf Rohstoffe hat.

    2025 lieferten Gold, Silber und Kupfer eine Rallye, die viele Anleger nicht erwartet hatten: Gold legte um mehr als 64 Prozent zu, Silber schoss um über 141 Prozent nach oben und Kupfer gewann mehr als 40 Prozent dazu. Und der Start ins Jahr 2026 deutet darauf hin, dass die Rallye weitergehen könnte. Gold zog erneut an, Silber sprang zeitweise um mehr als vier Prozent und Kupfer kletterte zeitweise um bis zu fünf Prozent – erstmals über 13.000 US-Dollar je Tonne.

    Der neue Zündstoff: Venezuela. Nach dem Sturz von Nicolás Maduro am Wochenende und Trumps Ankündigung, sich den Zugriff auf Venezuelas Öl zu sichern, rechnen Strategen mit einer Nebenwirkung, die die Märkte lieben und fürchten. Hamsterkäufe von Staaten. Wer glaubt, dass Machtpolitik zu knapperen Rohstoffen führt, beginnt, Vorräte aufzubauen – etwa in Form von Öl, Gold, Kupfer oder Nickel.

    Ein solcher, in Blöcke zerlegter Rohstoffhandel hätte eine einfache Konsequenz: weniger Rohstoffe für den freien Markt und höhere Preise für alle, die noch kaufen müssen. Ein Stratege von BCA Access sieht deshalb sogar das Risiko einer parabolischen Bewegung bei Industriemetallen im Jahr 2026. Auch Morgan Stanley bleibt offensiv: Dort wird Gold weiterhin deutlich höher gesehen, mit einem Kursziel von 4.800 US-Dollar.

    Wie können Anleger davon profitieren? Klassisch über physisches Metall oder flexibler über Rohstoff-ETFs und Produkte auf einzelne Metalle. Wer einen höheren Hebel sucht, landet bei Minenaktien. Citi nennt Hudbay Minerals und Lundin Mining als Kandidaten, falls Kupfer 2026 neue Rekorde anpeilt. Klar ist aber auch: Nach dem Rekordjahr 2025 bleibt das Spiel hochvolatil – Rückschläge inklusive. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
