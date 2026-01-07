    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reolink präsentiert neue KI-Box und Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras auf der CES 2026

    Reolink präsentiert neue KI-Box und Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras auf der CES 2026
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    LAS VEGAS, Nevada, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 stellt Reolink neue KI-Funktionen und innovative Sicherheitskameralösungen mit KI vor, um das Portfolio weiter zu stärken.

    Reolink presents its latest security solutions at CES 2026

    Das Unternehmen präsentiert die neue Reolink AI Box, einen unabhängigen KI-Hub, der KI-Computing direkt auf lokale Geräte bringt. Außerdem stellt Reolink die OMVI Series mit Dreifachobjektiv-Kameras, inklusive der 24 MP OMVI X16 PoE, vor. Darüber hinaus erweitert Reolink die Produktpalette mit seiner neuen Power-Efficient Series, einer Reihe batteriebetriebener Kameras, sowie der Einführung der neuen Solar Floodlight Cam. Marktstart für alle Produkte ist für dieses Jahr geplant. Die Neuheiten sind vor Ort in Las Vegas ausgestellt: Stand 52817 in den Hallen A–D der Venetian Expo.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Long
    170,16€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    194,48€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Reolink AI Box – schnelle und intelligente lokale KI
    Die AI Box wird von der Qualcomm Dragonwing Q8 Series angetrieben und verarbeitet alle Daten aus Erkennung, Analyse und Suche lokal. Damit macht sie Heimsicherheit schneller, intelligenter und zuverlässiger und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Verzögerungen durch Cloud-Nutzung gehören der Vergangenheit an.

    Als zentrale Schnittstelle lässt sich die AI Box durch eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung problemlos mit den meisten Reolink-Kameras (mit Ausnahme von 4G-Kameras), Home Hubs und Netzwerk-Videorekordern (NVRs) verbinden. So stellt sie die neuesten ReoNeura-KI-Funktionen auch für Geräte bereit, die diese nicht lokal zur Verfügung stellen können. Zu den neuen Funktionen gehören:

    • Prompt-basierte Warnmeldungen: Nutzer können dabei intelligente Warnmeldungen in natürlicher Sprache erstellen, z. B. „Ein Mann klettert über einen Zaun" oder „Die Mülltonne im Hinterhof ist voll". Das System generiert dann eine KI-Logik zur Erkennung und Reaktion. Es versteht Handlungen und Absichten und generiert relevante Benachrichtigungen, die auf die Nutzungsumgebung zugeschnitten sind.
    • Ereignisbeschreibung: Diese Funktion übersetzt das Videomaterial in verständliche Beschreibungen und erkennt Personen, Objekte, Handlungen und Kontexte. Außerdem weist sie Sicherheitsstufen von L1 (normale Aktivität) bis L4 (erfordert dringend Aufmerksamkeit) zu, damit sich Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können.

    Darüber hinaus bietet die AI Box eine verbesserte lokale KI-Videosuche+ mit noch höherer Genauigkeit sowie die Smart Summary, die aus KI-analysierten Daten übersichtliche, visuell aufbereitete Zusammenfassungen macht.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reolink präsentiert neue KI-Box und Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras auf der CES 2026 LAS VEGAS, Nevada, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ - Auf der CES 2026 stellt Reolink neue KI-Funktionen und innovative Sicherheitskameralösungen mit KI vor, um das Portfolio weiter zu stärken. Das Unternehmen präsentiert die neue Reolink AI Box, einen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     