Reolink präsentiert neue KI-Box und Dreifachobjektiv-Sicherheitskameras auf der CES 2026

Das Unternehmen präsentiert die neue Reolink AI Box, einen unabhängigen KI-Hub, der KI-Computing direkt auf lokale Geräte bringt. Außerdem stellt Reolink die OMVI Series mit Dreifachobjektiv-Kameras, inklusive der 24 MP OMVI X16 PoE, vor. Darüber hinaus erweitert Reolink die Produktpalette mit seiner neuen Power-Efficient Series, einer Reihe batteriebetriebener Kameras, sowie der Einführung der neuen Solar Floodlight Cam. Marktstart für alle Produkte ist für dieses Jahr geplant. Die Neuheiten sind vor Ort in Las Vegas ausgestellt: Stand 52817 in den Hallen A–D der Venetian Expo.

LAS VEGAS, Nevada, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 stellt Reolink neue KI-Funktionen und innovative Sicherheitskameralösungen mit KI vor, um das Portfolio weiter zu stärken.

Reolink AI Box – schnelle und intelligente lokale KI

Die AI Box wird von der Qualcomm Dragonwing Q8 Series angetrieben und verarbeitet alle Daten aus Erkennung, Analyse und Suche lokal. Damit macht sie Heimsicherheit schneller, intelligenter und zuverlässiger und Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Verzögerungen durch Cloud-Nutzung gehören der Vergangenheit an.

Als zentrale Schnittstelle lässt sich die AI Box durch eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung problemlos mit den meisten Reolink-Kameras (mit Ausnahme von 4G-Kameras), Home Hubs und Netzwerk-Videorekordern (NVRs) verbinden. So stellt sie die neuesten ReoNeura-KI-Funktionen auch für Geräte bereit, die diese nicht lokal zur Verfügung stellen können. Zu den neuen Funktionen gehören:

Nutzer können dabei intelligente Warnmeldungen in natürlicher Sprache erstellen, z. B. „Ein Mann klettert über einen Zaun" oder „Die Mülltonne im Hinterhof ist voll". Das System generiert dann eine KI-Logik zur Erkennung und Reaktion. Es versteht Handlungen und Absichten und generiert relevante Benachrichtigungen, die auf die Nutzungsumgebung zugeschnitten sind. Ereignisbeschreibung: Diese Funktion übersetzt das Videomaterial in verständliche Beschreibungen und erkennt Personen, Objekte, Handlungen und Kontexte. Außerdem weist sie Sicherheitsstufen von L1 (normale Aktivität) bis L4 (erfordert dringend Aufmerksamkeit) zu, damit sich Nutzer auf das Wesentliche konzentrieren können.

Darüber hinaus bietet die AI Box eine verbesserte lokale KI-Videosuche+ mit noch höherer Genauigkeit sowie die Smart Summary, die aus KI-analysierten Daten übersichtliche, visuell aufbereitete Zusammenfassungen macht.