    Batteriespeicher boomen

    Lithiumproduzenten sehen Trendwende

    Steigende Nachfrage nach Energiespeichern rückt die endgültige Trendwende auf dem Lithiummarkt in greifbare Nähe. Aktienkurse von Produzenten und Explorern mit erfolgreichen Projekten befinden sich im Aufwind.

     

    Das aussichtsreiche Bohrergebnis von Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) beim Cisco Lithiumprojekt in der James Bucht der kanadischen Provinz Quebec gehörte zu den Jahreshighlights der gesamten Branche in 2025 - und kam am Aktienmarkt entsprechend gut an. Rund 50 % hat der Kurs des mit derzeit rund 230 Mio. EUR bewerteten Lithiumexplorers seit der Bekanntgabe zugelegt.

     

    Q2 Metals bohrte bei Cisco eines der Lithium-Highlights 2025

     

    Rückblick: Bohrloch CS25-044 hatte zwei separate Intervalle, darunter 457,4 Meter bei 1,65 % Li₂O und 36,9 m bei 1,65 % Li₂O, zutage gefördert, und war damit das breiteste zusammenhängende Spodumen-Pegmatit-Intervall, das von Q2 bisher erbohrt wurde. Dennoch ist das Bohrloch kein Ausreißer, wie ein Blick auf andere Bohrdaten aus dem Programm belegt. Die Bohrung CS25-040 etwa zeigte 12 separate Intervalle, darunter 95,1 Meter bei 1,56 % Li₂O, 81,9 m bei 1,56 % Li₂O und 66,5 m bei 1,26 % Li₂O.

     

    Alicia Milne, Vorstand von Q2 Metals, sieht Cisco damit als „weltweit bedeutende Lithiumlagerstätte im Hartgestein“ bestätigt. Für das erste Quartal 2026 ist eine Mineralressourcenschätzung geplant. An diese sollen sich Arbeiten für eine PEA anschließen.

     

    Doch es sind nicht nur die Bohrerfolge, die den Aktienkurs von Q2 Metals beflügeln. Der Lithiumsektor insgesamt bewegt sich wieder in Richtung der Sonnenseite des Aktienmarktes, nachdem ein jahrelanger Preisverfall bei dem Batteriemetall die Bewertungen lange gedrückt hatte.

     

    Analysten zunehmend bullisch für Lithiumproduzenten

     

    Der Aktienkurs des US-Unternehmens Albemarle das zu den größten Produzenten von Lithium weltweit zählt, hat in den letzten sechs Monaten um 122 % zugelegt. Jefferies erhöhte Anfang Januar das Kursziel von 152 USD auf 167 USD. Die Analysten sehen eine steigende Nachfrage nach dem Batteriemetall, etwa durch Robotik und Drohnen. So wird pro 1 Mrd. Drohnen die Lithiumnachfrage um 55 % gegenüber dem gegenwärtigen Niveau steigen.

