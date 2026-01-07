    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Gesamtwert 22 Milliarden USD

    5589 Aufrufe 5589 2 Kommentare 2 Kommentare

    Gebot für russischen Riesen geplant: US-Firmen greifen nach Öl-Imperium

    Zwei US-Unternehmen wollen das internationale Lukoil-Portfolio übernehmen und planen ein gemeinsames Gebot. Das Paket würde Förderung, Raffinerien und 2000 Tankstellen umfassen – der Gesamtwert liegt bei 22 Mrd. USD.

    Für Sie zusammengefasst
    Gesamtwert 22 Milliarden USD - Gebot für russischen Riesen geplant: US-Firmen greifen nach Öl-Imperium
    Foto: picture alliance / BELGA | NICOLAS MAETERLINCK

    Die beiden US-Unternehmen Chevron und Quantum Energy Partners planen nach Informationen der Financial Times ein gemeinsames Gebot für die internationalen Vermögenswerte des russischen Ölkonzerns Lukoil. Die britische Tageszeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach bezieht sich das Angebot auf das gesamte Auslandsportfolio von Lukoil. Dazu zählen Förderanlagen für Öl und Gas, Raffinerien sowie mehr als 2000 Tankstellen in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

    Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wollen die beiden Unternehmen die Anlagen unter sich aufteilen und langfristig betreiben. Demnach wird der Gesamtwert der zum Verkauf stehenden Vermögenswerte von Lukoil auf rund 22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wie die Financial Times berichtet, bekommen die beiden US-Unternehmen dabei Unterstützung von der US-Regierung, da eine dauerhafte amerikanische Eigentümerschaft angestrebt werde. Quantum Energy Partners arbeitet bei dem Vorhaben mit seinem in London ansässigen Portfoliounternehmen Artemis Energy zusammen. Der Angebotspreis ist bislang nicht bekannt.

    Chevron Corporation

    +1,34 %
    +3,81 %
    +4,62 %
    +2,21 %
    -4,80 %
    -18,80 %
    +81,60 %
    +71,95 %
    +37,63 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552


    Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron ist am Mittwoch (9:45 MEZ) 0,87 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 134,72 Euro (157,32 US-Dollar). Am Dienstag gab RBC Capital Markets ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 175 US-Dollar ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 135,0EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gesamtwert 22 Milliarden USD Gebot für russischen Riesen geplant: US-Firmen greifen nach Öl-Imperium Zwei US-Unternehmen wollen das internationale Lukoil-Portfolio übernehmen und planen ein gemeinsames Gebot. Das Paket würde Förderung, Raffinerien und 2000 Tankstellen umfassen – der Gesamtwert liegt bei 22 Milliarden US-Dollar.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     