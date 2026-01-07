Gebot für russischen Riesen geplant: US-Firmen greifen nach Öl-Imperium

Die beiden US-Unternehmen Chevron und Quantum Energy Partners planen nach Informationen der Financial Times ein gemeinsames Gebot für die internationalen Vermögenswerte des russischen Ölkonzerns Lukoil. Die britische Tageszeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach bezieht sich das Angebot auf das gesamte Auslandsportfolio von Lukoil. Dazu zählen Förderanlagen für Öl und Gas, Raffinerien sowie mehr als 2000 Tankstellen in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wollen die beiden Unternehmen die Anlagen unter sich aufteilen und langfristig betreiben. Demnach wird der Gesamtwert der zum Verkauf stehenden Vermögenswerte von Lukoil auf rund 22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wie die Financial Times berichtet, bekommen die beiden US-Unternehmen dabei Unterstützung von der US-Regierung, da eine dauerhafte amerikanische Eigentümerschaft angestrebt werde. Quantum Energy Partners arbeitet bei dem Vorhaben mit seinem in London ansässigen Portfoliounternehmen Artemis Energy zusammen. Der Angebotspreis ist bislang nicht bekannt.

Die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron ist am Mittwoch (9:45 MEZ) 0,87 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 134,72 Euro (157,32 US-Dollar). Am Dienstag gab RBC Capital Markets ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 175 US-Dollar ab.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 135,0EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!