    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCentrus Energy Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Centrus Energy Registered (A)

    Comeback der Nuklearindustrie

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenwette auf Uran: Warum Washington jetzt alles auf eine Karte setzt

    Die USA investieren massiv in die heimische Urananreicherung. Ein Projekt von Centrus Energy in Ohio soll Abhängigkeiten brechen und den Atommarkt neu ordnen.

    Comeback der Nuklearindustrie - Milliardenwette auf Uran: Warum Washington jetzt alles auf eine Karte setzt
    Foto: Jonathan Mattise - picture alliance / AP

    Centrus Energy erhält vom United States Department of Energy den größten energiepolitischen Industrieauftrag seit Jahrzehnten, so die Nachrichtenseite OilPrice. 900 Millionen US-Dollar fließen  in den Ausbau der Urananreicherung am Standort Piketon im Bundesstaat Ohio. Ziel ist es, die heimische Versorgung mit Nuklearbrennstoff neu aufzubauen.

    Centrus Energy Registered (A)

    +3,82 %
    +25,40 %
    +16,87 %
    -10,65 %
    +280,03 %
    +800,90 %
    +1.284,95 %
    +24.653,17 %
    +2.954,75 %
    ISIN:US15643U1043WKN:A12CTC

    Schlüsselrolle für neue Reaktoren

    Centrus will künftig kommerziell hochangereichertes Uran mit niedrigem Anreicherungsgrad (HALEU) herstellen. Dieser Brennstoff gilt als unverzichtbar für moderne Reaktortypen wie kleine modulare Reaktoren. Zusätzlich plant das Unternehmen eine Ausweitung der Produktion von herkömmlich schwach angereichertem Uran (LEU) für bestehende Kernkraftwerke.

    Das Projekt schafft laut OilPrice rund 1.000 Arbeitsplätze in der Bauphase. Dauerhaft entstehen 300 neue Stellen im Betrieb. Weitere 150 bestehende Jobs am Standort bleiben erhalten. Auch im Zentrifugenwerk von Centrus im Bundesstaat Tennessee rechnet das Unternehmen mit hunderten neuen Stellen. Hinzu kommen tausende indirekte Jobs bei Zulieferern in den gesamten Vereinigten Staaten.

    Einziger heimischer Anbieter

    Centrus baut auf einem Vertrag aus dem Jahr 2019 auf. Damals errichtete das Unternehmen im Auftrag des Energieministeriums eine Demonstrationsanlage für moderne Gaszentrifugen. Diese Anlage nahm 2023 den Betrieb auf. Sie ist bis heute die einzige Quelle für in den Vereinigten Staaten produziertes HALEU.

    Centrus will neue Zentrifugen installieren, um die HALEU-Produktion für moderne Reaktoren zu steigern. Zugleich erhöht das Unternehmen die LEU-Mengen für Energieversorger und staatliche Zwecke. Die ersten neuen Kapazitäten sollen 2029 starten. Der Auftrag ist als Festpreisvertrag ausgelegt und enthält optionale Zusatzmittel von bis zu 170 Millionen US-Dollar.

    Geopolitik als Treiber

    OilPrice ordnet den Deal klar geopolitisch ein. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Abhängigkeit der USA von ausländischen Anreicherungsdiensten offengelegt. Russland dominiert weiterhin große Teile des Weltmarkts, besonders bei Brennstoff für neue Reaktoren. Washington sieht darin ein strategisches Risiko.

    Der Auftrag fußt auf einem parteiübergreifenden Haushaltsbeschluss aus dem Jahr 2024. Abgeordnete aus Ohio und Tennessee unterstützten das Projekt besonders stark. Es fügt sich in die nationale Strategie ein, Kernenergie als Säule von Energiesicherheit, Netzstabilität und langfristiger Emissionsreduktion zu stärken.

    Centrus als Schlüsselakteur

    Parallel baut Centrus eine eigene Zentrifugenfertigung in Tennessee auf. Das soll Abhängigkeiten von ausländischen Komponenten verringern. Laut OilPrice positioniert sich das Unternehmen damit als Kern einer neu entstehenden amerikanischen Uranindustrie. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, könnte es den Nuklearmarkt der Vereinigten Staaten dauerhaft verändern.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Centrus Energy Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Comeback der Nuklearindustrie Milliardenwette auf Uran: Warum Washington jetzt alles auf eine Karte setzt Die USA investieren massiv in die heimische Urananreicherung. Ein Projekt von Centrus Energy in Ohio soll Abhängigkeiten brechen und den Atommarkt neu ordnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     