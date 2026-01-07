Milliardenwette auf Uran: Warum Washington jetzt alles auf eine Karte setzt

Centrus Energy erhält vom United States Department of Energy den größten energiepolitischen Industrieauftrag seit Jahrzehnten, so die Nachrichtenseite OilPrice. 900 Millionen US-Dollar fließen in den Ausbau der Urananreicherung am Standort Piketon im Bundesstaat Ohio. Ziel ist es, die heimische Versorgung mit Nuklearbrennstoff neu aufzubauen.

Schlüsselrolle für neue Reaktoren

Centrus will künftig kommerziell hochangereichertes Uran mit niedrigem Anreicherungsgrad (HALEU) herstellen. Dieser Brennstoff gilt als unverzichtbar für moderne Reaktortypen wie kleine modulare Reaktoren. Zusätzlich plant das Unternehmen eine Ausweitung der Produktion von herkömmlich schwach angereichertem Uran (LEU) für bestehende Kernkraftwerke.

Das Projekt schafft laut OilPrice rund 1.000 Arbeitsplätze in der Bauphase. Dauerhaft entstehen 300 neue Stellen im Betrieb. Weitere 150 bestehende Jobs am Standort bleiben erhalten. Auch im Zentrifugenwerk von Centrus im Bundesstaat Tennessee rechnet das Unternehmen mit hunderten neuen Stellen. Hinzu kommen tausende indirekte Jobs bei Zulieferern in den gesamten Vereinigten Staaten.

Einziger heimischer Anbieter

Centrus baut auf einem Vertrag aus dem Jahr 2019 auf. Damals errichtete das Unternehmen im Auftrag des Energieministeriums eine Demonstrationsanlage für moderne Gaszentrifugen. Diese Anlage nahm 2023 den Betrieb auf. Sie ist bis heute die einzige Quelle für in den Vereinigten Staaten produziertes HALEU.

Centrus will neue Zentrifugen installieren, um die HALEU-Produktion für moderne Reaktoren zu steigern. Zugleich erhöht das Unternehmen die LEU-Mengen für Energieversorger und staatliche Zwecke. Die ersten neuen Kapazitäten sollen 2029 starten. Der Auftrag ist als Festpreisvertrag ausgelegt und enthält optionale Zusatzmittel von bis zu 170 Millionen US-Dollar.

Geopolitik als Treiber

OilPrice ordnet den Deal klar geopolitisch ein. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Abhängigkeit der USA von ausländischen Anreicherungsdiensten offengelegt. Russland dominiert weiterhin große Teile des Weltmarkts, besonders bei Brennstoff für neue Reaktoren. Washington sieht darin ein strategisches Risiko.

Der Auftrag fußt auf einem parteiübergreifenden Haushaltsbeschluss aus dem Jahr 2024. Abgeordnete aus Ohio und Tennessee unterstützten das Projekt besonders stark. Es fügt sich in die nationale Strategie ein, Kernenergie als Säule von Energiesicherheit, Netzstabilität und langfristiger Emissionsreduktion zu stärken.

Centrus als Schlüsselakteur

Parallel baut Centrus eine eigene Zentrifugenfertigung in Tennessee auf. Das soll Abhängigkeiten von ausländischen Komponenten verringern. Laut OilPrice positioniert sich das Unternehmen damit als Kern einer neu entstehenden amerikanischen Uranindustrie. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, könnte es den Nuklearmarkt der Vereinigten Staaten dauerhaft verändern.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

