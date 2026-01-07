    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Rekordkurs

    Dax knackt 25.000 Punkte: Rekordjagd mit ersten Warnsignalen

    Der Dax startet mit einem neuen Rekord ins Jahr und knackt erstmals die Marke von 25.000 Punkten. Rüstungsaktien treiben die Rallye, doch Experten warnen vor Gewinnmitnahmen und einer möglichen Konsolidierung.

    Rekordkurs - Dax knackt 25.000 Punkte: Rekordjagd mit ersten Warnsignalen
    Foto: Arne Dedert/dpa - dpa-Bildfunk

    Der deutsche Leitindex DAX ist mit einem Paukenschlag ins neue Börsenjahr gestartet. Zur Wochenmitte übersprang das Börsenbarometer erstmals die Marke von 25.000 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. In der Spitze notierte der Index bei rund 25.028 Zählern, ein Plus von rund 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit setzt sich die beeindruckende Rallye fort: Bereits an drei von vier Handelstagen im laufenden Jahr erreichte der DAX neue Rekordstände.

    Am Dienstag hatte der Deutsche Leitindex den Handel noch nahezu unverändert bei knapp 24.900 Punkten beendet. Schon zum Wochenauftakt und im Tagesverlauf waren neue Höchststände erreicht worden. Nach 34 Rekorden im Jahr 2025 setzt sich die Serie nun nahtlos fort – ein ungewöhnlich dynamischer Jahresauftakt.

    Marktbeobachter mahnen jedoch zur Vorsicht. Runde Marken wie die 25.000 Punkte gelten als psychologisch wichtige Schwellen, an denen Anleger zu Gewinnmitnahmen neigen. Eine kurzfristige Konsolidierung wäre daher keine Überraschung. Gleichzeitig würde eine solche Verschnaufpause den nachhaltigen Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtsphase des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres eher bestätigen als infrage stellen.

    Neben der Charttechnik rücken nun Konjunkturdaten in den Fokus. Um 11 Uhr veröffentlicht Eurostat eine erste Schätzung zur Inflation im Euroraum für Dezember. Die Teuerung dürfte zum Jahresende etwas nachgelassen haben – ein Faktor, der die Zinsperspektiven und damit die Aktienmärkte beeinflussen könnte.

    Rüstungswerte als Kurstreiber

    Besonders stark präsentierten sich erneut Rüstungsaktien. In Deutschland stand vor allem Rheinmetall im Fokus, dessen Aktie zeitweise um fast zehn Prozent zulegte und dem Dax entscheidenden Rückenwind gab. Ob diese Gewinne von Dauer sind, bleibt offen: Eine Entspannung der geopolitischen Lage könnte kurzfristig für Rücksetzer bei Rüstungswerten sorgen. Grundsätzlich sehen Analysten jedoch weiter strukturelles Potenzial. Selbst bei einem Ende des Ukraine-Kriegs gilt eine Aufrüstung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten als politisch gesetzt, wie auch Einschätzungen der DZ Bank zeigen.

    Wall Street ebenfalls im Rekordmodus

    Der Optimismus beschränkt sich nicht auf Europa. In den USA erreichten sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 neue Höchststände. Auch dort profitierten Rüstungs- und Energieaktien. Trump zufolge sollen künftig 30 bis 50 Millionen Barrel venezolanisches Öl in US-Häfen geliefert werden.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



