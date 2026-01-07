    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nach der 4-Billionen-Rallye

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Börse hat ein Nvidia-Problem

    Nvidia treibt den Markt seit Jahren. Doch steigender Wettbewerb, Margendruck und Abhängigkeiten zeigen: Ein Rückschlag hätte Folgen für die gesamte Börse.

    Nach der 4-Billionen-Rallye - Die Börse hat ein Nvidia-Problem
    Foto: DALL*E

    Das wertvollste Unternehmen der Welt steht zu Beginn des Jahres 2026 an der Börse zunehmend unter Druck. Seit Ende 2022 hat Nvidia seinen Börsenwert von rund 400 Milliarden US-Dollar auf zeitweise über fünf Billionen US-Dollar gesteigert – ein Zuwachs von mehr als vier Billionen US-Dollar, der die Aktie zum zentralen Treiber der gesamten Börsenrallye gemacht hat. Genau diese Dominanz wird nun für Anleger zum Risiko.

    "Die Risiken sind eindeutig gestiegen", zitiert Bloomberg JoAnne Feeney von Advisors Capital Management. Nvidia steht nicht nur unter wachsendem Konkurrenzdruck durch AMD, sondern auch durch seine größten Kunden. Konzerne wie Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta, die zusammen mehr als 40 Prozent des Nvidia-Umsatzes ausmachen, entwickeln eigene Chips, um sich unabhängiger von den teuren GPUs zu machen. "Es wird immer deutlicher, dass es eine Herausforderung sein wird, einen Marktanteil von 90 Prozent zu halten", sagte Michael O’Rourke von Jonestrading.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.413,54€
    Basispreis
    4,69
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.484,63€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinzu kommt die Sorge, dass Nvidia die Nachfrage indirekt selbst stützt, etwa durch Investitionen in Kunden. Gleichzeitig beobachten Investoren die Margen zunehmend kritisch. Nach rund 75 Prozent in den Vorjahren dürfte die Bruttomarge im laufenden Geschäftsjahr auf etwa 71 Prozent sinken, belastet durch höhere Kosten bei der Einführung der Blackwell-Chips. Zwar rechnet Nvidia mit einer Erholung, doch jeder weitere Rückgang würde an der Wall Street als Warnsignal gelten.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Auch strategisch wächst der Druck. Maßgeschneiderte Chips gewinnen an Bedeutung, wovon Anbieter wie Broadcom profitieren. Nvidia reagierte zuletzt mit der Lizenzierung von Technologie des Start-ups Groq – ein Schritt, der als Eingeständnis gilt, dass günstigere und spezialisierte Alternativen an Relevanz gewinnen.

    Die Folgen eines stärkeren Rückschlags wären erheblich. Seit Beginn der KI-Hausse im Herbst 2022 entfiel rund 16 Prozent des gesamten S&P-500-Anstiegs auf Nvidia allein. Trotz dieser Risiken bleibt die Aktie breit unterstützt: Die Mehrheit der Analysten empfiehlt weiterhin den Kauf, gestützt auf starkes Gewinn- und Umsatzwachstum sowie eine Bewertung, die im Vergleich zu anderen Tech-Giganten als moderat gilt. Doch 2026 dürfte für Nvidia weniger von Euphorie geprägt sein – und stärker von der Frage, wie belastbar das Fundament der KI-Rallye tatsächlich ist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach der 4-Billionen-Rallye Die Börse hat ein Nvidia-Problem Nvidia treibt den Markt seit Jahren. Doch steigender Wettbewerb, Margendruck und Abhängigkeiten zeigen: Ein Rückschlag hätte Folgen für die gesamte Börse.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     