Die Börse hat ein Nvidia-Problem

"Die Risiken sind eindeutig gestiegen", zitiert Bloomberg JoAnne Feeney von Advisors Capital Management. Nvidia steht nicht nur unter wachsendem Konkurrenzdruck durch AMD, sondern auch durch seine größten Kunden. Konzerne wie Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta, die zusammen mehr als 40 Prozent des Nvidia-Umsatzes ausmachen, entwickeln eigene Chips, um sich unabhängiger von den teuren GPUs zu machen. "Es wird immer deutlicher, dass es eine Herausforderung sein wird, einen Marktanteil von 90 Prozent zu halten", sagte Michael O’Rourke von Jonestrading.

Das wertvollste Unternehmen der Welt steht zu Beginn des Jahres 2026 an der Börse zunehmend unter Druck. Seit Ende 2022 hat Nvidia seinen Börsenwert von rund 400 Milliarden US-Dollar auf zeitweise über fünf Billionen US-Dollar gesteigert – ein Zuwachs von mehr als vier Billionen US-Dollar, der die Aktie zum zentralen Treiber der gesamten Börsenrallye gemacht hat. Genau diese Dominanz wird nun für Anleger zum Risiko.

Hinzu kommt die Sorge, dass Nvidia die Nachfrage indirekt selbst stützt, etwa durch Investitionen in Kunden. Gleichzeitig beobachten Investoren die Margen zunehmend kritisch. Nach rund 75 Prozent in den Vorjahren dürfte die Bruttomarge im laufenden Geschäftsjahr auf etwa 71 Prozent sinken, belastet durch höhere Kosten bei der Einführung der Blackwell-Chips. Zwar rechnet Nvidia mit einer Erholung, doch jeder weitere Rückgang würde an der Wall Street als Warnsignal gelten.

Auch strategisch wächst der Druck. Maßgeschneiderte Chips gewinnen an Bedeutung, wovon Anbieter wie Broadcom profitieren. Nvidia reagierte zuletzt mit der Lizenzierung von Technologie des Start-ups Groq – ein Schritt, der als Eingeständnis gilt, dass günstigere und spezialisierte Alternativen an Relevanz gewinnen.

Die Folgen eines stärkeren Rückschlags wären erheblich. Seit Beginn der KI-Hausse im Herbst 2022 entfiel rund 16 Prozent des gesamten S&P-500-Anstiegs auf Nvidia allein. Trotz dieser Risiken bleibt die Aktie breit unterstützt: Die Mehrheit der Analysten empfiehlt weiterhin den Kauf, gestützt auf starkes Gewinn- und Umsatzwachstum sowie eine Bewertung, die im Vergleich zu anderen Tech-Giganten als moderat gilt. Doch 2026 dürfte für Nvidia weniger von Euphorie geprägt sein – und stärker von der Frage, wie belastbar das Fundament der KI-Rallye tatsächlich ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



