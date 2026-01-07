Redcare Pharmacy Aktie im Ausverkauf - -10,38 % - 07.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,38 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,90 %, geht es heute bei der Redcare Pharmacy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy Verluste von -17,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +10,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,61 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,61 % 1 Monat +16,83 % 3 Monate -17,40 % 1 Jahr -42,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Die Reaktion auf die Zahlen wird als übertrieben wahrgenommen, da das Rx-Wachstum stark war, während die Umsatzprognosen knapp verfehlt wurden. Langfristig wird ein positives Wachstum bis 2026 erwartet, jedoch zeigen einige Anleger Skepsis und warten auf günstigere Einstiegsmöglichkeiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

Die Redcare Pharmacy-Aktie gerät am Mittwoch erneut unter Druck. Das belastet den MDAX-Konzern jetzt und so kann es mit den Papieren weitergehen. Schlechte Zahlen Am Mittwoch hat die Online-Apotheke Redcare Zahlen vorgelegt und dabei eine negative Überraschung geliefert. Inmitten der Grippe-Saison hat das Unternehmen im Q4 niedriger als erwartete Umsätze geliefert und die Erwartungen der […] The post Redcare Pharmacy-Aktie: Der nächste Kurssturz first appeared on sharedeals.de.

Die Eckdaten für das vierte Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Redcare Pharmacy vorbörslich belastet. Die Titel der Online-Apotheke drehten im Tradegate-Handel mit drei Prozent ins Minus, nachdem die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten …

Der Dax dürfte am Mittwoch den nächsten Versuch zum Überspringen der 25.000-Punkte-Marke starten. Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,34 Prozent auf 24.978 Punkte. Am Dienstag hatten zur nächsten …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.