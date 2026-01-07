LION E-Mobility erreicht 2025-Prognose: Starkes EBITDA & Fortschritte
LION E-Mobility AG startet nach einem Rekordjahr 2025 mit starkem Umsatz, positivem EBITDA und wichtigen Neukunden in eine vielversprechende Wachstumsphase.
Foto: adobe.stock.com
- LION E-Mobility AG hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von über 28 Mio. Euro erzielt und damit die Prognose erfüllt.
- Das Unternehmen schließt das Jahr mit einem deutlich positiven EBITDA ab, was eine Trendwende im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Im vierten Quartal 2025 wurden mehrere Neukunden gewonnen, darunter aus dem Verteidigungssektor, und bestehende Kundenbeziehungen wurden belebt.
- LION hat erfolgreich 57 NMC+-Batteriepacks ausgeliefert, die bereits im Einsatz sind und eine hohe Energiedichte bieten.
- Das erste Projekt im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) wurde erfolgreich verkauft, was einen strategischen Meilenstein darstellt.
- Für 2026 erwartet LION weiteres Wachstum durch eine gut gefüllte Projektpipeline und steigende Nachfrage in den Bereichen BESS und Verteidigung.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,28 % im
Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0550EUR das entspricht einem Plus von +1,93 % seit der Veröffentlichung.
+17,38 %
+3,39 %
-5,02 %
-12,17 %
-2,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte