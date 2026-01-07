    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLION E-Mobility AktievorwärtsNachrichten zu LION E-Mobility
    LION E-Mobility erreicht 2025-Prognose: Starkes EBITDA & Fortschritte

    LION E-Mobility AG startet nach einem Rekordjahr 2025 mit starkem Umsatz, positivem EBITDA und wichtigen Neukunden in eine vielversprechende Wachstumsphase.

    Foto: adobe.stock.com
    • LION E-Mobility AG hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von über 28 Mio. Euro erzielt und damit die Prognose erfüllt.
    • Das Unternehmen schließt das Jahr mit einem deutlich positiven EBITDA ab, was eine Trendwende im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Im vierten Quartal 2025 wurden mehrere Neukunden gewonnen, darunter aus dem Verteidigungssektor, und bestehende Kundenbeziehungen wurden belebt.
    • LION hat erfolgreich 57 NMC+-Batteriepacks ausgeliefert, die bereits im Einsatz sind und eine hohe Energiedichte bieten.
    • Das erste Projekt im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) wurde erfolgreich verkauft, was einen strategischen Meilenstein darstellt.
    • Für 2026 erwartet LION weiteres Wachstum durch eine gut gefüllte Projektpipeline und steigende Nachfrage in den Bereichen BESS und Verteidigung.

    Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,28 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0550EUR das entspricht einem Plus von +1,93 % seit der Veröffentlichung.


    LION E-Mobility

    +17,38 %
    +3,39 %
    -5,02 %
    -12,17 %
    -2,92 %
    ISIN:CH0560888270WKN:A2QH97





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
