Wirtschaft
Dax startet im Plus und knackt erstmals 25.000er-Marke
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet und hat erstmals die Marke von 25.000 Punkten geknackt. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.010 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Bayer und MTU, am Ende Scout24, Beiersdorf und die Commerzbank.
"Der Dax steigt aus drei Gründen: der Erleichterung darüber, dass es wegen Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, der Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und einer neuen Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Neujahres-Rally im Dax sei in vollem Gange. Technisch seien sogar 25.300 Punkte möglich.
"Der Dax steigt aus drei Gründen: der Erleichterung darüber, dass es wegen Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, der Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und einer neuen Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Neujahres-Rally im Dax sei in vollem Gange. Technisch seien sogar 25.300 Punkte möglich.
Anzeige
Präsentiert von
Die Botschaft am globalen Ölmarkt sei unmissverständlich: Die US-Einmischung in Venezuela drohe das ohnehin übervolle globale Ölangebot weiter anschwellen zu lassen - exakt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage ohnehin schwächele, so Stanzl. "An der Chicagoer Terminbörse sitzen Profi-Trader nun in einer Zwickmühle: Sie wurden von den Ereignissen in Venezuela auf dem falschen Fuß erwischt und setzen auf steigende Preise. Fällt der Ölpreis jetzt schnell, könnten sie gezwungen sein, ihre Positionen zu verkaufen - eine Abwärtslawine bei den Preisen wäre nicht auszuschließen."
Venezolanisches Öl könnte dem Analysten zufolge ein Katalysator für neue Zinsspekulationen werden, wenn es dazu beiträgt, die Benzinpreise in den USA zu drücken. "Politisch ist der Effekt nicht minder relevant: Sinkende Energiepreise würden es Donald Trump erleichtern, Kritik an zu hohen Lebenshaltungskosten abzuwehren. Gleichzeitig könnte ein neuer Chef der US-Notenbank fallende Inflationsraten als Rechtfertigung nutzen, den geldpolitischen Kurs zügiger zu lockern." Kurz gesagt: Venezuelas Öl öffne der Spekulation auf aggressivere Zinssenkungen Tür und Tor.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8563 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,21 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Venezolanisches Öl könnte dem Analysten zufolge ein Katalysator für neue Zinsspekulationen werden, wenn es dazu beiträgt, die Benzinpreise in den USA zu drücken. "Politisch ist der Effekt nicht minder relevant: Sinkende Energiepreise würden es Donald Trump erleichtern, Kritik an zu hohen Lebenshaltungskosten abzuwehren. Gleichzeitig könnte ein neuer Chef der US-Notenbank fallende Inflationsraten als Rechtfertigung nutzen, den geldpolitischen Kurs zügiger zu lockern." Kurz gesagt: Venezuelas Öl öffne der Spekulation auf aggressivere Zinssenkungen Tür und Tor.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8563 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,21 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Samski schrieb 05.01.26, 22:15
mitdiskutieren »
KI-gestützte Fertigung, NVIDIA, CES.
Powerplay von Siemens.
Siemens wird uns in den nächsten Jahren noch viel Spaß bereiten
BörsenBot schrieb 14.12.25, 08:00
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 387 Aktien, zu einem Kurs von 233,74 EUR gekauft.mitdiskutieren »
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Siemens Insidertrades
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Siemens Insidertrades
Samski schrieb 11.12.25, 21:13
mitdiskutieren »
3 % im Plus!
Meldungen über Rüstungsaktivitäten und das Aktienrückkaufprogramm zeigen Wirkung.
Schade für die, die vor ein paar Wochen noch verkauft haben. 😝
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte