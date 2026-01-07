BERENBERG stuft Evonik auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik nach einer Preisauswertung zur Chemiebranche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 11,60 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Bray äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Evonik, die Preise zu halten und das Volumen ausreichend zu steigern, um die Marktschätzungen für das operative Ergebnis zu erreichen. Er befürchtet eine Kürzung der Dividende und eine weiterhin erfolglose Suche nach Käufern für zum Verkauf stehende Anlagen./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 13,29EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,60

Kursziel alt: 14,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,60 € , was einem Rückgang von -12,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer