Barclays hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 45 Euro
- Barclays stuft Bayer auf "Overweight" hoch.
- Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben.
- Kurzfristiges Potenzial durch Rechtsstreit-Beilegung.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie der Leverkusener berge kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit der erwarteten Beilegung anhängiger Rechtsstreitigkeiten, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit steigenden Absatzprognosen für das Nierenmedikament Kerendia und höheren Margen im Bereich CropScience. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 38,59 auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,82 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -35,04 %/+29,92 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 45 Euro
hmm, nicht so toll, jetzt kommt es wohl auf den SC an:
MAHA outrage kills contentious pesticide provision in funding bills
Funding bill excludes controversial pesticide provision hated by MAHA
Sollten die obersten US-Richter der Empfehlung folgen, würde das die Chancen des Konzerns deutlich verbessern, sich nach Jahren der Krise von der milliardenschweren Klagelast zu befreien.
Für Bayer wäre das nicht weniger als eine Zäsur. Konzernchef Bill Anderson, seit zwei Jahren im Amt, wäre damit seinem Versprechen an Mitarbeiter und Aktionäre einen großen Schritt näher: Bis Ende 2026 einen Deckel auf das Klagethema rund um das umstrittene Pflanzenschutzmittel zu bekommen.
Zumindest der Kapitalmarkt scheint dieses Versprechen inzwischen ernst zu nehmen. Mit einem Kursplus von fast 88 Prozent gehört die Bayer-Aktie in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Titeln im Dax. Die Hoffnung der Anleger: Könnte das Jahr 2026 tatsächlich das Ende eines Albtraums bedeuten, der den Konzern seit der Monsanto-Übernahme begleitet?
Anderson selbst bemüht sich öffentlich um Zuversicht, ohne konkrete Erwartungen zu schüren. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox News kurz vor Weihnachten betonte der Bayer-Chef, wie wichtig eine erneute Prüfung des Falls „für Landwirte, für US-Konsumenten und – offen gesprochen – für die Lebensmittelsicherheit in den USA“ sei. Glyphosat sei eines der wichtigsten Mittel in der Unkrautbekämpfung, zudem sei der Wirkstoff von Zulassungsbehörden rund um den Globus mehrfach als sicher eingestuft worden. Kritiker stellen diese Einschätzung seit Jahren infrage.
Bis heute sind noch 65.000 Klagen anhängig
Die Dimension des Rechtsstreits ist für den Leverkusener Konzern enorm. Seit der 63 Milliarden Dollar teuren Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto, der das Pflanzenschutzmittel Roundup einst auf den Markt brachte, sieht sich Bayer mit einer bis heute andauernden Klageflut konfrontiert.
Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte
Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte
Allein für die bis 2020 anhängigen Verfahren zahlte der Konzern rund zehn Milliarden Dollar. Weil damalige Vergleiche künftige Klagen jedoch ausdrücklich nicht einschlossen, kämpft Bayer bis heute mit einer fünfstelligen Zahl offener Verfahren.
Zuletzt ist diese Zahl sogar wieder gestiegen: von zuvor rund 61.000 auf nun etwa 65.000 Klagen. Sollte der Oberste Gerichtshof den Fall Glyphosat tatsächlich neu aufrollen und womöglich sogar zugunsten von Bayer entscheiden, wäre das der juristische Durchbruch, auf den der krisengeplagte Konzern seit Jahren hofft.
Ein möglicher Drehpunkt im Rechtsstreit liegt dabei weniger in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Glyphosat selbst, sondern vielmehr in einer zentralen Rechtsfrage vor dem Supreme Court: Ob bundesweite Zulassungsvorgaben stärker wiegen als einzelstaatliche Urteile zu Warnhinweisen.
Diese Grundsatzentscheidung könnte die Grundlage für die Haftung in zehntausenden Verfahren verändern und damit Risiken reduzieren, die für Investoren bislang kaum kalkulierbar sind. Die Reaktion der Börse spiegelt diese Hoffnung wider: Nach Bekanntwerden der Empfehlung von John Sauer, dem Solicitor General der US-Regierung, legte die Bayer-Aktie um rund 14 Prozent zu.
Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte
Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte
Rückenwind erhält Bayer zuletzt allerdings nicht nur aus der Rechtssparte. Auch im Pharmageschäft hat sich das Blatt nach mehreren Rückschlägen gewendet. In diesem Jahr gelang es dem Konzern, mit dem Medikament Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden einen potenziellen Blockbuster auf den Markt zu bringen. Zudem konnte Bayer eine wichtige Studie zum Gerinnungshemmer Asundexian erfolgreich abschließen. Im vergangenen Jahr war eine weitere Studienreihe zu dem Wirkstoff, auf den der Konzern aus Leverkusen große Hoffnungen setzt, überraschend gescheitert.
Wichtige Fortschritte in der Medikamentenforschung
Auch bei experimentellen Therapien gegen Parkinson meldete Bayer zuletzt Fortschritte. Zudem gelang es Bayer zuletzt, eine Zulassung für ein wichtiges Herzmedikament auf dem japanischen Markt zu erhalten. In der Summe hat das die Wahrnehmung der Pipeline deutlich verändert. Experten sehen in ihr inzwischen wieder den entscheidenden Schlüssel, um das Pharmageschäft des Konzerns nach einer längeren Durststrecke wieder auf einen soliden Wachstumskurs zu führen.
Die Serie guter Nachrichten hat auch an der Börse für Auftrieb gesorgt. Mehrere große Analysehäuser äußerten sich zuletzt spürbar zuversichtlicher zu den Aussichten des Konzerns. JP Morgan etwa rechnet damit, dass eine positive Entscheidung des Supreme Court einen erheblichen Bewertungsschub bei der Aktie rechtfertigen würde. Die Analysten verdoppelten ihr Kursziel kürzlich von 25 auf 50 Euro und stuften das Papier auf „Übergewichten“ hoch. Auch die Berenberg Bank hob ihr Kursziel an – von 30,40 auf nun 41 Euro.
Bemerkenswert ist zudem die Verteilung der Analystenempfehlungen: Von 13 Experten, die Bayer derzeit beobachten, raten sieben zum Kauf der Aktie, sechs empfehlen, das Papier zu halten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit – keine.
Ob diese Zuversicht gerechtfertigt ist, dürfte sich spätestens dann zeigen, wenn der Oberste Gerichtshof in Washington darüber entscheidet, ob der Glyphosat-Komplex für Bayer tatsächlich an seinem juristischen Wendepunkt angekommen ist – oder doch nur eine weitere Etappe in einem außergewöhnlich langen Verfahren markiert.
Die Richtung stimmt und es wird ein spannendes Jahr für Bayer. Allen ein gutes Neues!