Barclays hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 45 Euro

Rubix schrieb 04.01.26, 17:53

In manchen Links ist der Artikel nur hinter einer paywall erreichbar, hier die gesamte Kopie aus businessinsider:



Sollten die obersten US-Richter der Empfehlung folgen, würde das die Chancen des Konzerns deutlich verbessern, sich nach Jahren der Krise von der milliardenschweren Klagelast zu befreien.



Für Bayer wäre das nicht weniger als eine Zäsur. Konzernchef Bill Anderson, seit zwei Jahren im Amt, wäre damit seinem Versprechen an Mitarbeiter und Aktionäre einen großen Schritt näher: Bis Ende 2026 einen Deckel auf das Klagethema rund um das umstrittene Pflanzenschutzmittel zu bekommen.



Zumindest der Kapitalmarkt scheint dieses Versprechen inzwischen ernst zu nehmen. Mit einem Kursplus von fast 88 Prozent gehört die Bayer-Aktie in diesem Jahr zu den erfolgreichsten Titeln im Dax. Die Hoffnung der Anleger: Könnte das Jahr 2026 tatsächlich das Ende eines Albtraums bedeuten, der den Konzern seit der Monsanto-Übernahme begleitet?



Anderson selbst bemüht sich öffentlich um Zuversicht, ohne konkrete Erwartungen zu schüren. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox News kurz vor Weihnachten betonte der Bayer-Chef, wie wichtig eine erneute Prüfung des Falls „für Landwirte, für US-Konsumenten und – offen gesprochen – für die Lebensmittelsicherheit in den USA“ sei. Glyphosat sei eines der wichtigsten Mittel in der Unkrautbekämpfung, zudem sei der Wirkstoff von Zulassungsbehörden rund um den Globus mehrfach als sicher eingestuft worden. Kritiker stellen diese Einschätzung seit Jahren infrage.



Bis heute sind noch 65.000 Klagen anhängig



Die Dimension des Rechtsstreits ist für den Leverkusener Konzern enorm. Seit der 63 Milliarden Dollar teuren Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto, der das Pflanzenschutzmittel Roundup einst auf den Markt brachte, sieht sich Bayer mit einer bis heute andauernden Klageflut konfrontiert.



Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte

Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte

Allein für die bis 2020 anhängigen Verfahren zahlte der Konzern rund zehn Milliarden Dollar. Weil damalige Vergleiche künftige Klagen jedoch ausdrücklich nicht einschlossen, kämpft Bayer bis heute mit einer fünfstelligen Zahl offener Verfahren.



Zuletzt ist diese Zahl sogar wieder gestiegen: von zuvor rund 61.000 auf nun etwa 65.000 Klagen. Sollte der Oberste Gerichtshof den Fall Glyphosat tatsächlich neu aufrollen und womöglich sogar zugunsten von Bayer entscheiden, wäre das der juristische Durchbruch, auf den der krisengeplagte Konzern seit Jahren hofft.



Ein möglicher Drehpunkt im Rechtsstreit liegt dabei weniger in neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Glyphosat selbst, sondern vielmehr in einer zentralen Rechtsfrage vor dem Supreme Court: Ob bundesweite Zulassungsvorgaben stärker wiegen als einzelstaatliche Urteile zu Warnhinweisen.



Diese Grundsatzentscheidung könnte die Grundlage für die Haftung in zehntausenden Verfahren verändern und damit Risiken reduzieren, die für Investoren bislang kaum kalkulierbar sind. Die Reaktion der Börse spiegelt diese Hoffnung wider: Nach Bekanntwerden der Empfehlung von John Sauer, dem Solicitor General der US-Regierung, legte die Bayer-Aktie um rund 14 Prozent zu.



Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte

Das große Versprechen des Bayer-Chefs: Warum der deutsche Konzern 2026 seine Krise beenden könnte

Rückenwind erhält Bayer zuletzt allerdings nicht nur aus der Rechtssparte. Auch im Pharmageschäft hat sich das Blatt nach mehreren Rückschlägen gewendet. In diesem Jahr gelang es dem Konzern, mit dem Medikament Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden einen potenziellen Blockbuster auf den Markt zu bringen. Zudem konnte Bayer eine wichtige Studie zum Gerinnungshemmer Asundexian erfolgreich abschließen. Im vergangenen Jahr war eine weitere Studienreihe zu dem Wirkstoff, auf den der Konzern aus Leverkusen große Hoffnungen setzt, überraschend gescheitert.



Wichtige Fortschritte in der Medikamentenforschung



Auch bei experimentellen Therapien gegen Parkinson meldete Bayer zuletzt Fortschritte. Zudem gelang es Bayer zuletzt, eine Zulassung für ein wichtiges Herzmedikament auf dem japanischen Markt zu erhalten. In der Summe hat das die Wahrnehmung der Pipeline deutlich verändert. Experten sehen in ihr inzwischen wieder den entscheidenden Schlüssel, um das Pharmageschäft des Konzerns nach einer längeren Durststrecke wieder auf einen soliden Wachstumskurs zu führen.



Die Serie guter Nachrichten hat auch an der Börse für Auftrieb gesorgt. Mehrere große Analysehäuser äußerten sich zuletzt spürbar zuversichtlicher zu den Aussichten des Konzerns. JP Morgan etwa rechnet damit, dass eine positive Entscheidung des Supreme Court einen erheblichen Bewertungsschub bei der Aktie rechtfertigen würde. Die Analysten verdoppelten ihr Kursziel kürzlich von 25 auf 50 Euro und stuften das Papier auf „Übergewichten“ hoch. Auch die Berenberg Bank hob ihr Kursziel an – von 30,40 auf nun 41 Euro.



Bemerkenswert ist zudem die Verteilung der Analystenempfehlungen: Von 13 Experten, die Bayer derzeit beobachten, raten sieben zum Kauf der Aktie, sechs empfehlen, das Papier zu halten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit – keine.



Ob diese Zuversicht gerechtfertigt ist, dürfte sich spätestens dann zeigen, wenn der Oberste Gerichtshof in Washington darüber entscheidet, ob der Glyphosat-Komplex für Bayer tatsächlich an seinem juristischen Wendepunkt angekommen ist – oder doch nur eine weitere Etappe in einem außergewöhnlich langen Verfahren markiert.