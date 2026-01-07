Knorr-Bremse stärkt Rail-Geschäft durch Duagon-Übernahme
Mit der Übernahme der Duagon Group setzt Knorr-Bremse einen strategischen Meilenstein, stärkt seine Signal- und Elektronikkompetenz im Schienenverkehr und treibt die digitale Bahnzukunft voran.
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
- Knorr-Bremse hat die Akquisition der Duagon Group erfolgreich abgeschlossen, um seine Kompetenzen in Signaltechnik und Elektronik für den Schienenverkehr auszubauen.
- Duagon ist ein führender Anbieter in einem wachsenden Marktsegment mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 15 % in den letzten Jahren.
- Die Integration von Duagon ermöglicht signifikante Synergie- und Kostenpotenziale in den Bereichen Umsatz, Forschung und Entwicklung sowie Einkauf.
- Knorr-Bremse erwartet für Duagon im Jahr 2026 eine operative EBIT-Marge von rund 16 % und jährliche EBIT-wirksame Synergieeffekte von 5-10 Millionen Euro ab 2028.
- Die Akquisition stärkt Knorr-Bremse als Tier-1-Partner im Schienenverkehr und fördert die digitale Transformation der Bahnindustrie durch neue Technologien.
- Knorr-Bremse erzielt mit den Geschäftsbereichen Selectron und Duagon einen jährlichen Umsatz von rund 250 Millionen Euro und profitiert von einer attraktiven Profitabilität.
Der nächste wichtige Termin, vorläufige Finanzergebnisse 2025, bei Knorr-Bremse ist am 19.02.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 98,85EUR das entspricht einem Minus von -0,30 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.795,98PKT (+0,20 %).
-0,85 %
+4,19 %
+9,47 %
+20,47 %
+40,37 %
+70,00 %
-11,93 %
+17,40 %
