AKTIE IM FOKUS
Kooperation mit Nvidia treibt Siemens auf Rekordhoch
- Siemens-Aktien erreichen Rekordhoch bei 253,80 Euro.
- Zusammenarbeit mit Nvidia stärkt KI-Entwicklung massiv.
- Bernstein Research bewertet Siemens mit "Outperform".
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Nvidia im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Mittwoch die Siemens -Aktien auf ein Rekordhoch getrieben. Bis zu 2,50 Prozent höher wurden die Titel gehandelt und mit bis zu 253,80 Euro erstmals in ihrer Geschichte über der 253-Euro-Marke. Laut einem Händler erinnern die Aussagen die Anleger daran, dass Siemens mitunter als bedeutendes deutsches Unternehmen mit KI-Fantasie übersehen wird.
In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den KI-Einsatz in der Industrie zu schaffen.
Hinzu kam noch, dass sich das Analysehaus Bernstein Research optimistisch äußerte, indem die Siemens-Bewertung mit "Outperform" wieder aufgenommen wurde. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb der Experte Alasdair Leslie in seiner Studie./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,34 %/+71,25 % bedeutet.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Quelle: Siemens Insidertrades
