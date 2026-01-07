Lufthansa-Erholungsrally geht weiter - Morgan Stanley positiv

Allein im noch jungen Jahr 2026 haben die Anteilsscheine des MDax-Konzerns damit bereits um fast neun Prozent zugelegt, seit dem Oktober-Tief summieren sich die Kursgewinne auf mehr als ein Drittel. Dabei lieferten auch die jüngst weiter gesunkenen Ölpreise Rückenwind, denn Kerosin ist einer der größten Kostenfaktoren für Fluggesellschaften.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Analystenlob durch Morgan Stanley hat am Montag die Rally der Lufthansa-Aktien weiter angetrieben. Sie stiegen im frühen Handel auf 9,21 Euro und damit auf ein Hoch seit August 2023. Zuletzt kosteten sie mit 9,14 Euro noch zweieinhalb Prozent mehr als am Vortag.

Die Morgan-Stanley-Analysten um Cedar Ekblom hoben ihr Kursziel für die Lufthansa-Papiere von 5,40 auf 9,30 Euro an und stuften sie zudem um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch. Nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere ist das erwartete Kurspotenzial damit allerdings bereits in gutes Stück kleiner geworden.

Lufthansa zählt für 2026 dennoch zu ihren Favoriten unter den Aktien von Transportkonzernen im weiteren Sinne, während die Morgan-Stanley-Experten etwa auf den Billigflieger Easyjet (-0,2 Prozent) und die Reederei Maersk (-0,7 Prozent) vorsichtig schauen. Mit Blick auf Easyjet führen die Experten kurzfristigen Profitabilitätsdruck an, bei Maersk sehen sie das Risiko von Überkapazitäten.

Die Lufthansa überzeugt die Analysten laut ihrer Branchenstudie mit der laufenden Restrukturierung. Diese könnte von 2025 bis 2027 zu einem Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um durchschnittlich 20 Prozent führen, hieß es. Zudem dürfte die Verschuldungsquote dank der erwarteten freien Finanzmittelzuflüsse (Free Cashflow) sinken./mis/lew/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 2.089 auf Tradegate (07. Januar 2026, 09:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,82 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,08 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -24,08 %/-2,39 % bedeutet.



