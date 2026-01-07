Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 07.01. - FTSE Athex 20 stark +2,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.000,31 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +1,90 %, E.ON +1,62 %, Siemens +1,46 %
Flop-Werte: Scout24 -2,15 %, Hannover Rueck -1,62 %, Beiersdorf -1,61 %
Der MDAX steht bei 31.767,48 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +3,84 %, Deutsche Lufthansa +3,70 %, Nordex +2,93 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -9,08 %, TUI -3,99 %, K+S -3,29 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.762,70 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Evotec +5,58 %, Nordex +2,93 %, Carl Zeissss Meditec +2,04 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,45 %, IONOS Group -1,25 %, TeamViewer -1,13 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:48) bei 5.919,78 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Enel +2,20 %, Vinci +1,80 %, Anheuser-Busch InBev +1,71 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,34 %, EssilorLuxottica -2,04 %, TotalEnergies -1,87 %
Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 5.406,73 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: voestalpine +2,58 %, Wienerberger +1,96 %, Verbund Akt.(A) +1,64 %
Flop-Werte: OMV -1,89 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,54 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,45 %
Der SMI steht bei 13.343,18 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: Logitech International +2,26 %, Holcim +1,33 %, Geberit +1,08 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,90 %, Zurich Insurance Group -1,29 %, Swiss Life Holding -1,17 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.219,78 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Eiffage +3,12 %, Thales +3,06 %, Vinci +1,80 %
Flop-Werte: Kering -3,92 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,37 %, EssilorLuxottica -2,04 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:26) bei 2.959,02 PKT und steigt um +1,11 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +3,75 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +3,63 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +3,30 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -1,34 %, ABB -0,84 %, SKF (B) -0,56 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.350,00 PKT und steigt um +2,49 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,90 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,76 %, Coca-Cola HBC +0,73 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,11 %, Viohalco -1,15 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,11 %
