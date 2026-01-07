Wirtschaft
Eil +++ Im Dezember 101.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 hat es in Deutschland 101.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl um 23.000 auf 2,908 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Samski schrieb 05.01.26, 22:15
mitdiskutieren »
KI-gestützte Fertigung, NVIDIA, CES.
Powerplay von Siemens.
Siemens wird uns in den nächsten Jahren noch viel Spaß bereiten
BörsenBot schrieb 14.12.25, 08:00
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 387 Aktien, zu einem Kurs von 233,74 EUR gekauft.mitdiskutieren »
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Siemens Insidertrades
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 220 Aktien, zu einem Kurs von 233,66 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 194 Aktien, zu einem Kurs von 233,78 EUR gekauft.
Am 10.12.2025 hat Dr. Ulf Markus Schneider (Aufsichtsrat Siemens) 269 Aktien, zu einem Kurs von 233,76 EUR gekauft.
Am 09.12.2025 hat Matthias Rebellius (Vorstand Siemens) 5.000 Aktien, zu einem Kurs von 234,05 EUR verkauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Siemens Insidertrades
Samski schrieb 11.12.25, 21:13
mitdiskutieren »
3 % im Plus!
Meldungen über Rüstungsaktivitäten und das Aktienrückkaufprogramm zeigen Wirkung.
Schade für die, die vor ein paar Wochen noch verkauft haben. 😝
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte