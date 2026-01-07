    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Eil +++ Im Dezember 101.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

    Wirtschaft - Eil +++ Im Dezember 101.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr
    Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 hat es in Deutschland 101.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl um 23.000 auf 2,908 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

