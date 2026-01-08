Starker Jahresauftakt
Im Fokus: Unsere Erwartungen für die Anlageklassen
Wenn der Jahresauftakt an den Börsen ein Indikator ist, dann könnte 2026 ein weiteres „Haussejahr“ für die Aktienmärkte werden.
|
Ein Börsen-Bonmot sagt: „Wie die ersten fünf Tage im neuen Jahr, so wird das gesamte Börsenjahr.“ Geht es nach dieser Börsenweisheit, dann dürfte den Aktienmärkten auch in 2026 erneut ein „Haussejahr“ ins Haus stehen.
Starker Jahresauftakt an den Börsen
Der Jahresstart an den Börsen war optimistisch. Nach einer Wertsteigerung von fast 24% im Jahr 2025 setzt der DAX seine Rekordjagd im neuen Jahr direkt fort. Er kratzt bereits an der Marke von 25.000 Zählern. Ähnlich das Bild jenseits des Atlantiks. Dort nimmt der Dow Jones nach einer Jahresperformance von "nur"16% Tuchfühlung mit der Marke von 50.000 Punkten auf.
Es gibt gute Gründe für weiter steigende Kurse im neuen Jahr. Vor allem die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed dürfte die Börsen weiter treiben. Auf der anderen Seite werden geopolitische Risiken vom Aktienmarkt weiterhin ausgeblendet. Das zeigen die jüngsten Entwicklungen in Venezuela. Darum bleibt strategisch auch die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ wie Gold und Silber hoch.
|
Wir fokussieren zu Beginn des Anlagejahres wie immer auf die einzelnen Anlageklassen und ordnen unsere Erwartungen strategisch ein.
Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn