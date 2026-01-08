Im Fokus: Unsere Erwartungen für die Anlageklassen

Ein Börsen-Bonmot sagt: „Wie die ersten fünf Tage im neuen Jahr, so wird das gesamte Börsenjahr.“ Geht es nach dieser Börsenweisheit, dann dürfte den Aktienmärkten auch in 2026 erneut ein „Haussejahr“ ins Haus stehen.

Starker Jahresauftakt an den Börsen

Der Jahresstart an den Börsen war optimistisch. Nach einer Wertsteigerung von fast 24% im Jahr 2025 setzt der DAX seine Rekordjagd im neuen Jahr direkt fort. Er kratzt bereits an der Marke von 25.000 Zählern. Ähnlich das Bild jenseits des Atlantiks. Dort nimmt der Dow Jones nach einer Jahresperformance von "nur"16% Tuchfühlung mit der Marke von 50.000 Punkten auf.