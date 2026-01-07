Siemens im Höhenflug: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Wegen der zu erwartenden Erholung im Segment Automatisierung bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 290 Euro ihre „Outperform“-Einschätzung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug auf 260 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) ging es nach ihrem Jahrestief vom 7.4.25 bei 162,38 bis zum 12.11.25, als sie bei 252,65 Euro auf einem neuen Hoch notierte, zügig nach oben. Nach einer kräftigen Korrektur auf bis zu 218 Euro legte die Aktie zuletzt kräftig zu und erreichte am 7.1.25, beflügelt durch die Partnerschaft mit Nvidia, bei 253,55 Euro ein neues Hoch.

Call-Optionsschein mit Strike bei 250 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 250 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3Q4N7, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 252,95 Euro mit 1,29 – 1,30 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 260 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,62 Euro (+25 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 245,00 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 245,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY1L4W4, wurde beim Siemens-Kurs von 252,95 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 260 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,50 Euro (+85 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 240,54 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 240,54 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN0GZ14, wurde beim Siemens-Kurs von 252,95 Euro mit 1,27 – 1,28 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 260 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,94 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.