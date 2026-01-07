    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berlin

    Ab 11 Uhr wird Stromnetz hochgefahren

    • Stromversorgung in Berlin ab 11:00 Uhr wiederhergestellt.
    • 100.000 Menschen betroffen, Großschadenslage ausgerufen.
    • Bürgermeister dankt für schnelle und professionelle Hilfe.
    Berlin - Ab 11 Uhr wird Stromnetz hochgefahren
    BERLIN (dpa-AFX) - Vier Tage nach dem großen Stromausfall im Berliner Südwesten soll am Vormittag schrittweise wieder Strom fließen. "Wir fahren heute ab 11:00 Uhr das Stromnetz in den betroffenen Gebieten schrittweise wieder hoch", erklärte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

    "Möglich wurde das auch, weil wir die Großschadenslage ausgerufen und damit die notwendigen Kräfte und Abläufe gebündelt haben", so Wegner weiter. "Es war richtig, parallel an zwei Standorten zu arbeiten - so konnten die Reparaturen schließlich am Anschlagsort erfolgreich abgeschlossen werden."

    Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben Wegners waren insgesamt rund 100.000 Menschen von dem Blackout betroffen. Berlin hatte am Sonntag eine sogenannte Großschadenslage ausgerufen, unter anderem um schneller Hilfe vom Bund anfordern zu können.

    "Ich danke allen Beteiligten für die schnelle und professionelle Lösung dieser Krise", erklärte Wegner. "Es ist mir persönlich wichtig, dass wir jetzt die Menschen beim Wiederhochfahren unterstützen, damit insbesondere Heizungsanlagen keinen Schaden nehmen." Darüber hinaus werde der Berliner Senat die notwendigen Schlüsse ziehen und die "Resilienzstruktur" Berlins weiter verbessern./kr/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
