Ab 11 Uhr wird Stromnetz hochgefahren

BERLIN (dpa-AFX) - Vier Tage nach dem großen Stromausfall im Berliner Südwesten soll am Vormittag schrittweise wieder Strom fließen. "Wir fahren heute ab 11:00 Uhr das Stromnetz in den betroffenen Gebieten schrittweise wieder hoch", erklärte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

"Möglich wurde das auch, weil wir die Großschadenslage ausgerufen und damit die notwendigen Kräfte und Abläufe gebündelt haben", so Wegner weiter. "Es war richtig, parallel an zwei Standorten zu arbeiten - so konnten die Reparaturen schließlich am Anschlagsort erfolgreich abgeschlossen werden."