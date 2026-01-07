Humanoid Global gibt strategische Investition in MBody AI, Entwickler einer Autonomieplattform für verkörperte KI bekannt

Vancouver, BC und Las Vegas, Nevada – 7. Januar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investmentemittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in die Firma MBody AI Corp. („MBody AI“) abgeschlossen hat, die angekündigt hat, künftig unter NASDAQ: $MBAI zu firmieren.

MBody AI nimmt mit seiner branchenführenden Plattform für verkörperte Intelligenz, dem Betriebssystem für die physische Welt, eine Vorreiterrolle auf dem Weg in die Zukunft der autonomen Robotik ein. Seine hardwareunabhängige Software verwandelt jeden Roboter in einen intelligenten, autonomen Agenten, der in der Lage ist, Vorgänge in Echtzeit wahrzunehmen, adaptive Entscheidungen zu treffen und mehrere Roboter nahtlos auf Unternehmensebene zu koordinieren. Während andere Entwickler Punktlösungen anbieten, überzeugt MBody AI mit einer universellen Intelligenzschicht, die über Roboterhardware und Sensor-Ökosysteme hinweg funktioniert.

MBody AI wird bereits von Fortune-500-Unternehmen geschätzt und eingesetzt und verzeichnet auch in anderen Bereichen wie Gastgewerbe, Unternehmensumgebungen, Gesundheitseinrichtungen und Lagerhaltung ein rasches Wachstum. Damit liefert das Unternehmen den Beweis, dass wirklich skalierbare Autonomie keine Zukunftsvision, sondern bereits heute Realität ist. Die Ergebnisse sprechen für sich: Die Kunden erzielen bis zu 90 % Einsparungen bei den Arbeitskosten und erschließen gleichzeitig operative Fähigkeiten, die bisher unmöglich waren.

MBody AI basiert auf einem zum Patent angemeldeten KI-Stack, der von Grund auf für Sicherheit auf Unternehmensniveau und unbegrenzte Skalierbarkeit entwickelt wurde. MBody AI baut keine Roboter, sondern definiert die Kategorie neu. Branchenbeobachter haben einen eindrucksvollen Vergleich gezogen: MBody AI leistet für die Robotik dasselbe wie Microsoft für den Personal Computer und schafft die grundlegende Softwareplattform, die einer ganzen Branche einen erfolgreichen Betrieb über die kommenden Jahrzehnte ermöglicht.