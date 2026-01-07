BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novartis im Zuge eines Analystenwechsels von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 120 Franken angehoben. Der Pharmariese dürfte 2026 eine ziemlich reichhaltige Auswahl an Wirkstoffen in der Pipeline haben, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch seien die meisten davon bereits recht gut in den Konsensschätzungen reflektiert und/oder stünden vor erheblichen Herausforderungen durch Wettbewerber. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 121,3EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

