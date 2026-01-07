CES 2026 wird heute eröffnet

Die Messe begann mit zwei dynamischen Medientagen, die mit wichtigen Produkt- und Partnerschaftsankündigungen und exklusiven Produktvorführungen gespickt waren. Die CES 2026 wird von der Consumer Technology Association (CTA) veranstaltet und findet von heute bis Freitag, 9. Januar, an 13 Veranstaltungsorten in Las Vegas statt, darunter auch im neu renovierten Las Vegas Convention Center (LVCC). Die CES wird die erste Veranstaltung sein, die das neu renovierte Konferenzzentrum nutzt. Dies markiert den Abschluss der 600-Millionen-Dollar-Renovierung des alten LVCC-Campus.

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DieCES 2026 öffnet heute offiziell ihre Pforten und heißt Visionäre, führende Branchen- und Regierungsvertreter, Investoren und Medien zum globalen Treffpunkt für Technologie willkommen. Die CES 2026 erstreckt sich über mehr als 240.000 Quadratmeter und ist der Ort, an dem bahnbrechende Ideen zum Leben erweckt werden und an dem sich Innovatoren einfinden, um zu zeigen, was als Nächstes in der Technologiebranche ansteht. Die CES ist das weltweit größte Technologieereignis und vereint mehr als 4100 Aussteller, die Innovationen in den Bereichen Barrierefreiheit, KI, digitale Gesundheit, Energie, Unternehmenslösungen, immersive Unterhaltung, Mobilität, Quantenphysik, Robotik und mehr präsentieren.

„Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren auftauchen, Geschäfte beschleunigt werden, Partnerschaften zünden und Technologie reale Herausforderungen in kühne Chancen verwandelt", so Gary Shapiro, Executive Chair und CEO der CTA. „Wir freuen uns über die Teilnahme von Innovatoren aus aller Welt, die bahnbrechende Entwicklungen vorstellen, die die Zukunft prägen werden."

„Von globalen Marken bis hin zu bahnbrechenden Start-ups kommt das gesamte IT-Ökosystem auf der CES zusammen", sagte Kinsey Fabrizio, President der CTA. „Die CES ist der Ort, an dem aus Innovation Wirkung wird. Es gibt keinen besseren Ort, um zu sehen, wie IT das Leben von Millionen von Menschen verbessern kann."

Die von Shapiro und Fabrizio gehaltene CTA-Ansprache zur Lage der Branche gab den Ton für die Messe vor. Darin wurde hervorgehoben, wie KI die Innovation ankurbelt, dass die CES das Testgelände ist, auf dem sie sich entfaltet, und dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Keynote-Vorträge

AMD

AMD-Chair und CEO Dr. Lisa Su erläuterte, wie das KI-Produktportfolio des Unternehmens und die intensive, branchenübergreifende Zusammenarbeit das Versprechen der KI in die Praxis umsetzen, und betonte, dass KI überall und für jeden da ist. Su stellte neue KI-fokussierte Produkte vor, darunter die Ryzen AI 400-Serie für KI-PCs der nächsten Generation, die MI440X GPU für Unternehmen und die Ryzen AI Halo-Entwicklerplattform, die die KI-Integration von Rechenzentren bis hin zu Edge-Geräten und realen Anwendungen mit Partnern wie OpenAI betont. Sie gab auch einen ersten Einblick in die Rack-Scale-Plattform Helios. Michael Kratsios, Berater des President für Wissenschaft und Technologie, sprach mit Su auf der Bühne über die Rolle der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Förderung von KI-Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Chancen. AMD kündigte an, 150 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um KI in mehr Klassenzimmer und Gemeinden zu bringen.