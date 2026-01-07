Evotec - Aktie gewinnt kräftig - 07.01.2026

Die Evotec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,79 % auf 6,0610€ zulegen. Das sind +0,2770 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +5,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,0610€, mit einem Plus von +4,79 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Der Kurs der Evotec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,16 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,64 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,64 % 1 Monat +5,59 % 3 Monate -16,16 % 1 Jahr -32,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Evotec Aktie, insbesondere nach dem Durchbruch der Widerstandszone bei 5,70-5,80 EUR. Analysten betonen, dass die Beteiligung von Dark Blue an Evotec noch nicht in den Schätzungen berücksichtigt ist, was potenziell zu einer Hochstufung führen könnte. Zudem wird die Notwendigkeit einer ad-hoc Meldung über den Verkauf von Dark Blue diskutiert, da dies Auswirkungen auf die Bewertung und die zukünftigen Buchgewinne haben könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.