    Evotec - Aktie gewinnt kräftig - 07.01.2026

    Am 07.01.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um +4,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Evotec - Aktie gewinnt kräftig - 07.01.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.01.2026

    Die Evotec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,79 % auf 6,0610 zulegen. Das sind +0,2770  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +5,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,0610, mit einem Plus von +4,79 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kurs der Evotec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,16 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,64 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,64 %
    1 Monat +5,59 %
    3 Monate -16,16 %
    1 Jahr -32,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Evotec Aktie, insbesondere nach dem Durchbruch der Widerstandszone bei 5,70-5,80 EUR. Analysten betonen, dass die Beteiligung von Dark Blue an Evotec noch nicht in den Schätzungen berücksichtigt ist, was potenziell zu einer Hochstufung führen könnte. Zudem wird die Notwendigkeit einer ad-hoc Meldung über den Verkauf von Dark Blue diskutiert, da dies Auswirkungen auf die Bewertung und die zukünftigen Buchgewinne haben könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +5,74 %
    +5,82 %
    +5,78 %
    -16,26 %
    -31,83 %
    -62,46 %
    -80,02 %
    +42,39 %
    -58,81 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
