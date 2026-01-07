    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    China kritisiert Trumps Kontrolle über Venezuelas Öl scharf

    Für Sie zusammengefasst
    • China kritisiert US-Eingriff in Venezuelas Ölindustrie.
    • Gewalt gegen Venezuela verstößt gegen Völkerrecht.
    • Venezuela hat Souveränität über Bodenschätze.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - China hat den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Eingriff in Venezuelas Ölindustrie scharf kritisiert. Der "unverschämte Einsatz von Gewalt gegen Venezuela" durch die USA und die Forderung, dass das Land seine Ölressourcen nach dem Prinzip "Amerika zuerst" verwalten solle, seien typische Schikane, verstießen gegen das Völkerrecht und schadeten den Rechten des venezolanischen Volkes, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Chinas verurteile dies scharf.

    Venezuela habe die volle Souveränität über seine Bodenschätze und Wirtschaftsaktivitäten, sagte Mao. Die Rechte und Interessen der Volksrepublik in dem südamerikanischen Land müssten gewahrt werden.

    China und Venezuela sind Verbündete. Peking ist der größte Käufer venezolanischen Erdöls. Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern. "Dieses Öl wird zu seinem Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten verwendet wird", schrieb er./jon/DP/mis





