Auch CDU will Senkung der Körperschaftsteuer vorziehen

SEEON/BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will die für 2028 geplante stufenweise Reduzierung der Körperschaftsteuer vorziehen, um die Wirtschaft weiter zu entlasten. Voraussetzung sei aber, dass die Haushaltssituation von Bund und Ländern es zulässt, heißt es in einem Papier, das der CDU-Vorstand auf seiner am Freitag beginnenden Klausurtagung in Mainz beschließen will.

Zudem macht sich die Parteiführung für eine Vereinfachung der Gewerbesteuer, eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode und Steuerfreiheit für Überstundenzuschläge stark. Die Reduzierung der Stromsteuer für alle will die CDU schnellstmöglich umsetzen.