xAI sammelt 20 Milliarden US-Dollar ein – Nvidia und Cisco an Bord

Angeführt wird die Runde von prominenten Geldgebern aus dem Technologiesektor, darunter Nvidia und Cisco . Weitere Investoren sind unter anderem Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research, die Qatar Investment Authority, MGX sowie Baron Capital Group.

Elon Musks KI-Startup xAI hat eine deutlich aufgestockte Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Ursprünglich hatte das Unternehmen 15 Milliarden US-Dollar anvisiert. Die Überzeichnung unterstreicht den anhaltenden Kapitalhunger im globalen KI-Sektor.

Kapital für Rechenzentren

Das frische Kapital soll vor allem den massiven Ausbau der Recheninfrastruktur finanzieren. xAI spricht von den "größten GPU-Clustern der Welt", die das Unternehmen aktuell hochzieht. Laut Unternehmensangaben verfügten die Rechenzentren Colossus I und II zum Jahresende über mehr als eine Million H100-GPU-Äquivalente – ein Maßstab, der xAI in direkte Konkurrenz zu den größten KI-Anbietern weltweit bringt.

Parallel treibt das Unternehmen die Entwicklung seiner Grok-Modelle voran. Derzeit wird an Grok 5 trainiert, während mit "Grok Imagine" auch Bild- und Videogenerierungsfunktionen ausgebaut werden. Die Modelle sind eng mit der Social-Media-Plattform X verzahnt, was für xAI ein möglicher strategischer Vorteil im Wettbewerb mit Anbietern wie OpenAI ist. Die überzeichnete Finanzierungsrunde zeige jedoch, dass große Investoren bereit seien, genau darauf zu wetten.

Aggressives Wachstum trifft auf regulatorische Realität

xAI spricht von einem Jahr mit "Durchbruchsdynamik" und kündigt an, weiterhin aggressiv Personal einzustellen. Hinter den ambitionierten Wachstumsplänen wächst jedoch der regulatorische Gegenwind.

Der Kapitalzufluss erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem xAI international zunehmend unter Druck steht. Grok geriet in die Kritik, weil der Chatbot in der Lage sein soll, nicht einvernehmliche Deepfakes sowie sexualisierte Darstellungen Minderjähriger zu erzeugen. Die Europäische Kommission verurteilte zuletzt den sogenannten "Spicy Mode" von Grok als "illegal" und "erschreckend". Auch Frankreich, das Vereinigte Königreich, Indien und Malaysia haben Untersuchungen eingeleitet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



