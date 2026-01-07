US-Präsident Trump verkündet mit einem Tweet, dass Venezuela bis zu 50 Millionen Barrel Öl liefern werde (pro Monat?) - und das ist faktisch ein absoluter Bluff! Denn dann würde Venezuela in Tagen Bankrott gehen - die neue Präsidentin Rodriguez, sollte sie Trumps Wunsch erfüllen, wäre schnell hinweggefegt! Derzeit aber hat das Maduro-Regime (ohne Maduro) die Zügel wieder fest in der Hand - wer mit Trump sympathisiert in Venezuela riskiert die Festnahme. Das bedeutet: wenn Trump wirklich sein Öl-Projekt umsetzen will, muss er Bodentruppen nach Venezuela schicken - das wäre ein immenses Risiko! Nun scheint eine Attacke auf den Iran bevorzustehen, während die USA sich nun deutlich von Russland abwenden. Die nächsten Tage werden Weichenstellungen bringen..

Hinweise aus Video:

1. Trump greift nach Venezuela-Öl: Deal mit globaler Sprengkraft

2. Warum die Nvidia-Rallye 2026 auf die Probe gestellt wird

Das Video "Trump-Bluff mit Öl und Venezuela fliegt auf - Iran-Krieg voraus?" sehen Sie hier..