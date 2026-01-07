    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Videoausblick

    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Bluff mit Öl und Venezuela fliegt auf - Iran-Krieg voraus?

    Denn dann würde Venezuela in Tagen Bankrott gehen - die neue Präsidentin Rodriguez, sollte sie Trumps Wunsch erfüllen, wäre schnell hinweggefegt!

    US-Präsident Trump verkündet mit einem Tweet, dass Venezuela bis zu 50 Millionen Barrel Öl liefern werde (pro Monat?) - und das ist faktisch ein absoluter Bluff! Denn dann würde Venezuela in Tagen Bankrott gehen - die neue Präsidentin Rodriguez, sollte sie Trumps Wunsch erfüllen, wäre schnell hinweggefegt! Derzeit aber hat das Maduro-Regime (ohne Maduro) die Zügel wieder fest in der Hand - wer mit Trump sympathisiert in Venezuela riskiert die Festnahme. Das bedeutet: wenn Trump wirklich sein Öl-Projekt umsetzen will, muss er Bodentruppen nach Venezuela schicken - das wäre ein immenses Risiko! Nun scheint eine Attacke auf den Iran bevorzustehen, während die USA sich nun deutlich von Russland abwenden. Die nächsten Tage werden Weichenstellungen bringen..

    Hinweise aus Video:

    1. Trump greift nach Venezuela-Öl: Deal mit globaler Sprengkraft

    2. Warum die Nvidia-Rallye 2026 auf die Probe gestellt wird

     

    Das Video "Trump-Bluff mit Öl und Venezuela fliegt auf - Iran-Krieg voraus?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump-Bluff mit Öl und Venezuela fliegt auf - Iran-Krieg voraus? US-Präsident Trump verkündet mit einem Tweet, dass Venezuela bis zu 50 Millionen Barrel Öl liefern werde (pro Monat?) - und das ist faktisch ein absoluter Bluff!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     