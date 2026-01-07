Deep Express-Zertifikate auf ASML und Infineon mit 45% Sicherheitspuffer

Die beiden von der Landesbank Baden-Württemberg angebotenen Deep Express-Zertifikate auf die ASML- und die Infineon-Aktie werden sogar bei einer nahezu Halbierung des jeweiligen Aktienkurses positive Renditen abwerfen. Während das Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000LB6JEG0) in der ersten Beobachtungsperiode eine Bonuszahlung von 12,2 Prozent und in den nachfolgenden Jahren eine in Höhe von 6,1 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000LB6JE66) sogar eine Bonuszahlung von 13 Prozent nach der ersten Beobachtungsperiode, die danach auf 6,5 Prozent angepasst werden. Am Beispiel des Zertifikates auf die Infineon-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

Wer auch nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen auf den fahrenden Zug der ASML- und der Infineon-Aktie aufspringen möchte und gleichzeitig das zweifellos vorhanden Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in Strukturierte Produkte, wie beispielsweise Deep-Express-Zertifikat ins Auge fassen.

45% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Infineon-Aktie vom 26.1.26 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 55 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Aktie in 14 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 19.3.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, das mit dem Startwert identisch ist, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Bonuszahlung von 12,2 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (17.3.28), nach dem das Zertifikat mit 118,3 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notierte. Die Vorgangsweise der sinkenden Tilgungsschwelle um 5 Prozent und der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 6,1 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (21.3.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.366 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 55 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 26.1.26 errechnete Anzahl von Infineon-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 28.3.31 können noch bis 26.1.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die beiden Chip-Aktien ermöglichen Anlegern in etwas mehr als fünf Jahren bei Aktienkursrückgängen von bis zu 45 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.