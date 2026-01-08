    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics

    KI-Boom treibt Chippreise

    Samsung erwartet Gewinnexplosion durch explodierende Speicherpreise

    Explodierende Speicherpreise, KI-Boom und mögliche Rekordgewinne: Samsung Electronics rechnet mit dem besten Quartal seiner Geschichte – die offiziellen Zahlen folgen erst später, der Konkurrenzdruck bleibt hoch.

    KI-Boom treibt Chippreise - Samsung erwartet Gewinnexplosion durch explodierende Speicherpreise
    Foto: YNA/dpa - dpa-Bildfunk

    Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics steht vor einem historischen Gewinnsprung. Angetrieben vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz rechnet der weltweit größte Speicherchip-Hersteller für das vierte Quartal mit nahezu verdreifachten Gewinnen und einem neuen Rekord.

    Nach vorläufigen Zahlen soll der operative Gewinn im Schlussquartal bei rund 20 Billionen Won gelegen haben, während der Umsatz konzernweit etwa 93 Billionen Won erreichte. Damit würde Samsung nicht nur deutlich besser abschneiden als ein Jahr zuvor, sondern auch den bisherigen Rekord von 17,6 Billionen Won aus dem Jahr 2018 deutlich übertreffen.

    Treiber dieser Entwicklung sind die explodierenden Preise für Speicherchips. Vor allem die enorme Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen sorgt für massive Engpässe. Unternehmen wie Nvidia, die große Mengen spezialisierter Speicherchips für ihre KI-Prozessoren benötigen, kämpfen um begrenzte Kapazitäten. Die Folge ist, dass Speicherhersteller lukrative KI-Aufträge priorisieren – mit spürbaren Auswirkungen auf den gesamten Markt, auch für Chips in PCs und Smartphones.

    Marktforscher sprechen bereits von einer neuen Überhitzungsphase. Counterpoint Research zufolge befindet sich der Speichermarkt in einer "Hyper-Bull"-Phase. Demnach sind die Preise im vierten Quartal je nach Segment um 40 bis 50 Prozent gestiegen. Für das erste Quartal des laufenden Jahres werden ähnliche Zuwächse erwartet, bevor sich das Tempo im zweiten Quartal mit rund 20 Prozent etwas verlangsamen dürfte.

    Für Abnehmer von Unterhaltungselektronik bedeuten steigende Speicherpreise höhere Kosten. Für Samsung und seine Wettbewerber wie SK Hynix und Micron hingegen ist die Lage hochprofitabel. Entsprechend stark reagierte die Börse: Die Samsung-Aktie legte innerhalb von zwölf Monaten um mehr als 145 Prozent zu.

    Gleichzeitig steht der Konzern unter Druck, technologisch aufzuholen. Im besonders gefragten Bereich der High-Bandwidth-Memory-Chips für KI-Prozessoren liegt Samsung weiterhin hinter SK Hynix zurück. Der Ausbau der HBM-Kapazitäten dürfte daher eines der zentralen Projekte im neuen Geschäftsjahr werden. Die endgültigen Zahlen sowie der Ausblick des Managements werden mit der offiziellen Bilanzvorlage im Laufe dieses Monats folgen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 83,20EUR auf TTMzero (07. Januar 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Explodierende Speicherpreise, KI-Boom und mögliche Rekordgewinne: Samsung Electronics rechnet mit dem besten Quartal seiner Geschichte – die offiziellen Zahlen folgen erst später, der Konkurrenzdruck bleibt hoch.
