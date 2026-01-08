Zhipu-IPO in Hongkong: Aktie springt zweistellig – trotz US-Blacklist

Zhipu ist das erste Unternehmen unter Chinas sogenannten „KI-Tigern”, das den Sprung aufs Börsenparkett wagt. Das im Jahr 2019 von Wissenschaftlern der Tsinghua-Universität gegründete Unternehmen entwickelt große Sprachmodelle, ähnlich wie OpenAI oder Anthropic, und gilt als Pionier der chinesischen generativen KI. Unterstützt wird Zhipu von Alibaba, Tencent und mehreren Staatsfonds. Zhipus Börsenwert liegt bei 6,6 Milliarden US-Dollar und damit deutlich unter dem von US-amerikanischen Pendants wie Anthropic, das laut Bloomberg mit 350 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Ein Paukenschlag im KI-Rennen: Das Pekinger Start-up Zhipu, besser bekannt als Knowledge Atlas Technology, ist fulminant an der Börse Hongkong gestartet. Nach dem 558-Millionen-US-Dollar-IPO schoss die Aktie am Donnerstag zeitweise um über 10 Prozent nach oben – auf 128 Hongkong-Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 116,20 Hongkong-Dollar (rund 15 US-Dollar). Die Nachfrage privater Anleger überstieg das Angebot um das 1.159-Fache.

Doch trotz des Booms bleibt Skepsis bestehen, denn US-Sanktionen schränken Zhipus Zugriff auf Hochleistungs-Chips ein, seitdem Washington das Unternehmen 2025 auf die Entity List setzte. Mit den neuen Mitteln will Zhipu nun 70 Prozent in Forschung und Entwicklung stecken. Im Jahr 2024 lag der Umsatz bei 312,4 Millionen Yuan.

Zhipu-Chef Liu Debing zeigte sich dennoch kämpferisch: Der chinesische Markt sei "hyperkompetitiv", doch im globalen Vergleich würden Nutzer den Wert erkennen.

Analysten zeigen sich optimistisch. So sieht Douglas Kim (Smartkarma) ein Kursziel von 223 Hongkong-Dollar, was einem Aufschlag von fast 75 Prozent auf den Emissionspreis entspräche. Fidelity warnt unterdessen vor einer möglichen KI-Blase, während Bernstein Research betont, dass China bei der KI-Entwicklung "nur Monate hinter den globalen Führern" liege.

Und die Welle rollt weiter: Bereits am Freitag folgt mit MiniMax der nächste Milliarden-IPO. Auch Chipentwickler wie Iluvatar, CoreX und Biren Technology erleben derzeit einen wahren Börsenrausch. Anleger wittern das nächste große Investitionsabenteuer im Bereich KI, doch ob es ein goldener Bullenritt oder der Beginn einer neuen Blase ist, steht noch offen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



