Autonomer Durchbruch: Warum Baidu jetzt Geschichte schreibt

Der chinesische Technologiekonzern Baidu macht einen entscheidenden Schritt im internationalen Wettbewerb um autonomes Fahren. Die Plattform Apollo Go erhält von Dubais Roads and Transport Authority die erste Genehmigung für vollständig fahrerlose Fahrzeugtests auf öffentlichen Straßen. Ein Sicherheitsfahrer ist nicht mehr vorgeschrieben. Baidu strebt damit einen kommerziellen Start seines autonomen Fahrdienstes in Dubai bereits im ersten Quartal 2026 an.

Neues Zentrum als Schaltstelle

Zeitgleich eröffnet Baidu den Apollo Go Park im Zentrum von Dubai. Es ist der erste Standort dieser Art außerhalb von China. Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern bündelt Baidu intelligente Straßeninfrastruktur, Lade- und Wartungseinrichtungen sowie Steuerungstechnologien. Das Zentrum soll zum operativen Herz werden, wenn die Flotte in Dubai auf mehr als 1.000 fahrerlose Fahrzeuge wächst.

Politik setzt auf Technologie

Mattar Al Tayer, Generaldirektor der Roads and Transport Authority (RTA), spricht von einem Meilenstein: "Die Erteilung der ersten Genehmigung der RTA für vollständig fahrerlose Testfahrten ohne Sicherheitsfahrer in Dubai stellt einen qualitativen Meilenstein dar und unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung eines flexiblen und sicheren Rechtsrahmens, der mit den rasanten Fortschritten in der Mobilitätstechnologie Schritt hält." Die Partnerschaft mit Baidu unterstütze das Ziel, Verkehrssicherheit zu erhöhen, Emissionen zu senken und die Effizienz des Verkehrsnetzes zu steigern.

Testbetrieb unter realen Bedingungen

Ahmed Hashem Bahrozyan, Chef der öffentlichen Verkehrssparte der Behörde, betonte: "Durch diese Testgenehmigung und den Einsatz der autonomen Fahrzeuge von Apollo Go auf ausgewiesenen öffentlichen Straßen werden wir die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit rigoros testen, um sicherzustellen, dass jede zukünftige groß angelegte Einführung den Standards Dubais vollständig entspricht und den Bedürfnissen unserer Einwohner und Besucher gerecht wird."

Baidu sieht Signalwirkung

Yunpeng Wang, Vizepräsident von Baidu und Chef der Intelligent Driving Group, spricht von Vertrauen. "[...] die erste Genehmigung für den Testbetrieb von fahrerlosen Fahrzeugen zusammen mit der heutigen Eröffnung unseres ersten Apollo Go Parks im Ausland ist [...] ein wirklich bedeutender Meilenstein", sagte er. Liang Zhang, EMEA-Chef von Baidu Apollo, ergänzt: "Die Erteilung der ersten Testgenehmigung für fahrerlose Fahrzeuge in Dubai ist ein Beweis für die Sicherheit und Ausgereiftheit unserer Technologie."

Erfahrung als Wettbewerbsvorteil

Die Genehmigung baut auf einer Kooperation aus März 2025 auf. Seit August testet Apollo Go bereits 50 Fahrzeuge in Dubai. Weltweit hat der Dienst mehr als 240 Millionen autonome Kilometer zurückgelegt, davon über 140 Millionen Kilometer ohne Fahrer.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 125,8EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.