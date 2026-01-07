90 % Luft nach oben? Anleger übersehen diese Chance

Die Aktie von Grenke bleibt für die Analysten von Warburg Research ein klarer Kauf. Das Kursziel senken sie leicht auf 29,70 Euro, sehen damit aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 90 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Das im Jahr 2025 erzielte Neugeschäft wuchs um 7,8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Damit traf Grenke die eigene Prognose von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro nahezu punktgenau. Das schwächere vierte Quartal führen die Analysten vor allem auf die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage zurück.

Auch bei der Profitabilität überzeugte Grenke

Die Neugeschäftsmarge erreichte 16,7 Prozent und erfüllte damit die Prognose von über 16,5 Prozent. Warburg Research hatte mit 16,9 Prozent gerechnet. Besonders stark entwickelte sich das Neugeschäft in der Deutschland-Österreich-Schweiz-Region. Dort beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal auf 11,9 Prozent. Der Kernmarkt Frankreich zeigte ebenfalls eine solide Entwicklung.

Schwächer schnitt Grenke hingegen in Großbritannien, Finnland und Südeuropa ab. Das Segment "Sonstige Regionen" legte dagegen kräftig zu. Nach Einschätzung der Analysten spiegelt dies vor allem das starke Wachstum in den Vereinigten Staaten wider. Für das Gesamtjahr sehen sie jedoch eine robuste operative Entwicklung.

Warburg Research geht davon aus, dass Grenke seine Gewinnprognose für das vergangene Jahr 2025 erreichen wird. Das Management hatte nach dem dritten Quartal noch ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne von 71 bis 81 Millionen Euro in Aussicht gestellt und dabei eine weiterhin hohe Schadenquote von knapp 1,8 Prozent unterstellt.

Die Analysten verweisen jedoch auf eine deutliche Verbesserung gegenüber den Quartalen eins bis drei. Diese sei durch stark wachsende operative Erträge aus dem Neugeschäft sowie eine strenge Kostendisziplin getragen worden.

Auf das Ergebnis müssen Anleger noch ein wenig warten. Die Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal soll am 12. März erfolgen. Das Kursziel der Investmentbank gehört in jedem Fall zu den bullishsten. Das mittlere Kursziel liegt bei 24,75 Euro.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



