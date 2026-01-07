    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    Mehr Geschäft, bessere Marge

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    90 % Luft nach oben? Anleger übersehen diese Chance

    Mehr Neugeschäft, stabile Margen und strenge Kostendisziplin. Trotz makroökonomischer Unsicherheit liefert das Unternehmen solide Zahlen. Warum Analysten jetzt großes Kurspotenzial sehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Neugeschäft wächst um 7,8% auf 3,3 Mrd. Euro.
    • Analysten sehen 90% Kurspotenzial bei Grenke-Aktie.
    • Stabile Margen und strenge Kostendisziplin überzeugen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Mehr Geschäft, bessere Marge - 90 % Luft nach oben? Anleger übersehen diese Chance
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die Aktie von Grenke bleibt für die Analysten von Warburg Research ein klarer Kauf. Das Kursziel senken sie leicht auf 29,70 Euro, sehen damit aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 90 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

    GRENKE

    +1,81 %
    -0,51 %
    +3,32 %
    -5,82 %
    -6,83 %
    -33,98 %
    -58,52 %
    -73,99 %
    -16,95 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

    Das im Jahr 2025 erzielte Neugeschäft wuchs um 7,8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Damit traf Grenke die eigene Prognose von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro nahezu punktgenau. Das schwächere vierte Quartal führen die Analysten vor allem auf die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage zurück.

    Auch bei der Profitabilität überzeugte Grenke

    Die Neugeschäftsmarge erreichte 16,7 Prozent und erfüllte damit die Prognose von über 16,5 Prozent. Warburg Research hatte mit 16,9 Prozent gerechnet. Besonders stark entwickelte sich das Neugeschäft in der Deutschland-Österreich-Schweiz-Region. Dort beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal auf 11,9 Prozent. Der Kernmarkt Frankreich zeigte ebenfalls eine solide Entwicklung.

    Schwächer schnitt Grenke hingegen in Großbritannien, Finnland und Südeuropa ab. Das Segment "Sonstige Regionen" legte dagegen kräftig zu. Nach Einschätzung der Analysten spiegelt dies vor allem das starke Wachstum in den Vereinigten Staaten wider. Für das Gesamtjahr sehen sie jedoch eine robuste operative Entwicklung.

    Warburg Research geht davon aus, dass Grenke seine Gewinnprognose für das vergangene Jahr 2025 erreichen wird. Das Management hatte nach dem dritten Quartal noch ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne von 71 bis 81 Millionen Euro in Aussicht gestellt und dabei eine weiterhin hohe Schadenquote von knapp 1,8 Prozent unterstellt.

    Die Analysten verweisen jedoch auf eine deutliche Verbesserung gegenüber den Quartalen eins bis drei. Diese sei durch stark wachsende operative Erträge aus dem Neugeschäft sowie eine strenge Kostendisziplin getragen worden.

    Auf das Ergebnis müssen Anleger noch ein wenig warten. Die Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal soll am 12. März erfolgen. Das Kursziel der Investmentbank gehört in jedem Fall zu den bullishsten. Das mittlere Kursziel liegt bei 24,75 Euro.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Geschäft, bessere Marge 90 % Luft nach oben? Anleger übersehen diese Chance Mehr Neugeschäft, stabile Margen und strenge Kostendisziplin. Trotz makroökonomischer Unsicherheit liefert das Unternehmen solide Zahlen. Warum Analysten jetzt großes Kurspotenzial sehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     