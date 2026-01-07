    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität

    Für Sie zusammengefasst
    • Grenke 2025: Mehr Neugeschäft, schwächere Profitabilität.
    • Aktie stieg um 1,5%, Erholung seit November anhält.
    • Risikokosten abgedeckt, Marktposition weiter ausgebaut.
    ROUNDUP - Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität
    Foto: GRENKE AG

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist Grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität schwächer. Die selbstgesteckten Jahresziele erfüllte Grenke aber. Die Aktie legte am Mittwoch zu.

    Das im SDax notierte Papier stieg zur Wochenmitte um 1,5 Prozent und setzte damit seine seit Mitte November andauernde Erholung fort. Zuletzt kostete ein Grenke-Papier 15,64 Euro, womit das Zwischenhoch von fast 20 Euro vom vergangenen August aber noch ein Stück entfernt ist.

    Anleger hatten sich vermehrt zurückgezogen, da Grenke die schwache Konjunktur zu spüren bekam, insbesondere in Form von zunehmenden Firmenpleiten. 2025 hatte Konzernchef Sebastian Hirsch ein Jahr des Übergangs genannt und zeigte sich nun zuversichtlich: Die internationale Marktposition sei weiter ausgebaut worden und damit der Grundstein für Gewinnwachstum in den kommenden Jahren gelegt.

    Das Leasingneugeschäft stieg im Gesamtjahr um fast 8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 - als Gradmesser für die Profitabilität - legte um gut 6 Prozent auf rund 550 Millionen Euro zu, womit sich die entsprechende Marge allerdings von 17 auf 16,7 Prozent verschlechterte. Laut Finanzchef Martin Paal sind die deutlich erhöhten Risikokosten damit vollständig abgedeckt.

    Im vierten Quartal wuchs das Leasinggeschäft von Grenke um knapp 4 Prozent auf gut 891 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag 2 verschlechterte sich um 6,4 Prozent auf fast 140 Millionen Euro, was einer Marge von 15,7 Prozent entsprach.

    Warburg-Research-Analyst Andreas Pläsier zufolge spiegelt das langsamere Neugeschäft im Schlussquartal die makroökonomische Unsicherheit wider, die das Jahresviertel geprägt hat, sowie den bewusst risikoselektiven Ansatz beim Neugeschäft. Insgesamt sprach er von einem soliden Wachstum im Rahmen der Prognosen des Unternehmens, welches aber leicht unterhalb der Schätzungen gelegen habe.

    Das gesamte Zahlenwerk will Grenke am 12. März vorlegen./lew/err/mis

    GRENKE

    +1,68 %
    -0,51 %
    +3,32 %
    -5,82 %
    -6,83 %
    -33,98 %
    -58,52 %
    -73,99 %
    -17,05 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 15,72 auf Tradegate (07. Januar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um -0,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 731,84 Mio..

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +26,90 %/+90,36 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über GRENKE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist Grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Allerdings entwickelte sich die Profitabilität schwächer. Die selbstgesteckten Jahresziele erfüllte Grenke aber. Die Aktie legte am Mittwoch zu. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     