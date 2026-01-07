    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 21,73EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: James Gordon
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 17,8
    Kursziel alt: 14,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
