BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih
