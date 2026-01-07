    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Strategie im Wandel: Fokus verschiebt sich von Effizienz zu Wachstum

    Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln: Führungskräfte richten ihren Fokus neu aus – weg von reiner Effizienz, hin zu Wachstum, Innovation und smarter Zusammenarbeit.

    KI-Strategie im Wandel: Fokus verschiebt sich von Effizienz zu Wachstum
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Fast die Hälfte der Führungskräfte erwartet innerhalb von 10 Jahren mehr als 15 Prozent Umsatzsteigerung durch KI.
    • 77 Prozent der Führungskräfte haben ihre KI-Strategien von Kosteneinsparungen auf Wachstum und Innovation verlagert.
    • Legacy-Systeme stellen die größte Hürde für deutsche Unternehmen dar, wobei 24 Prozent der Führungskräfte dies als Haupthindernis nennen.
    • 42 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten den größten Effekt von KI bei der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter:innen.
    • Über die Hälfte der befragten Unternehmen weltweit haben einen Chief AI Officer (CAIO) ernannt, wobei in Deutschland jedes zweite Unternehmen diese Rolle besetzt hat.
    • 84 Prozent der Führungskräfte glauben, dass KI ihre Mitarbeitenden unterstützt, anstatt sie zu ersetzen, und 41 Prozent der deutschen Unternehmen berichten von einem Nettoanstieg an durch Mensch-KI-Zusammenarbeit geschaffenen Rollen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    KI-Strategie im Wandel: Fokus verschiebt sich von Effizienz zu Wachstum Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln: Führungskräfte richten ihren Fokus neu aus – weg von reiner Effizienz, hin zu Wachstum, Innovation und smarter Zusammenarbeit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     