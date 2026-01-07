69 0 Kommentare KI-Strategie im Wandel: Fokus verschiebt sich von Effizienz zu Wachstum

Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln: Führungskräfte richten ihren Fokus neu aus – weg von reiner Effizienz, hin zu Wachstum, Innovation und smarter Zusammenarbeit.

Fast die Hälfte der Führungskräfte erwartet innerhalb von 10 Jahren mehr als 15 Prozent Umsatzsteigerung durch KI.

77 Prozent der Führungskräfte haben ihre KI-Strategien von Kosteneinsparungen auf Wachstum und Innovation verlagert.

Legacy-Systeme stellen die größte Hürde für deutsche Unternehmen dar, wobei 24 Prozent der Führungskräfte dies als Haupthindernis nennen.

42 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten den größten Effekt von KI bei der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter:innen.

Über die Hälfte der befragten Unternehmen weltweit haben einen Chief AI Officer (CAIO) ernannt, wobei in Deutschland jedes zweite Unternehmen diese Rolle besetzt hat.

84 Prozent der Führungskräfte glauben, dass KI ihre Mitarbeitenden unterstützt, anstatt sie zu ersetzen, und 41 Prozent der deutschen Unternehmen berichten von einem Nettoanstieg an durch Mensch-KI-Zusammenarbeit geschaffenen Rollen.





Lesen Sie auch Neues Milliarden-Thema Jetzt wird Rheinmetall plötzlich auch zur Wasserstoff-Wette Milliardenwette auf Musk xAI sammelt 20 Milliarden US-Dollar ein – Nvidia und Cisco an Bord Tech-Offensive aus Asien KI-Fieber in China: Nächster Milliardenkonzern bereitet IPO vor! Rekordkurs Dax knackt 25.000 Punkte: Rekordjagd mit ersten Warnsignalen





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.