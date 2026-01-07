KI-Strategie im Wandel: Fokus verschiebt sich von Effizienz zu Wachstum
Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln: Führungskräfte richten ihren Fokus neu aus – weg von reiner Effizienz, hin zu Wachstum, Innovation und smarter Zusammenarbeit.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Fast die Hälfte der Führungskräfte erwartet innerhalb von 10 Jahren mehr als 15 Prozent Umsatzsteigerung durch KI.
- 77 Prozent der Führungskräfte haben ihre KI-Strategien von Kosteneinsparungen auf Wachstum und Innovation verlagert.
- Legacy-Systeme stellen die größte Hürde für deutsche Unternehmen dar, wobei 24 Prozent der Führungskräfte dies als Haupthindernis nennen.
- 42 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten den größten Effekt von KI bei der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter:innen.
- Über die Hälfte der befragten Unternehmen weltweit haben einen Chief AI Officer (CAIO) ernannt, wobei in Deutschland jedes zweite Unternehmen diese Rolle besetzt hat.
- 84 Prozent der Führungskräfte glauben, dass KI ihre Mitarbeitenden unterstützt, anstatt sie zu ersetzen, und 41 Prozent der deutschen Unternehmen berichten von einem Nettoanstieg an durch Mensch-KI-Zusammenarbeit geschaffenen Rollen.
