Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 bekommt mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef. Mildner werde zum 1. März 2026 den Posten des Finanzvorstands von Dirk Schmelzer übernehmen, teilte Scout24 am Mittwoch in München und Berlin mit. Schmelzer verlasse das Unternehmen Ende Februar auf eigenen Wunsch./err/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 84,40 auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +24,85 %/+66,06 % bedeutet.