Scout24 bekommt im März einen neuen Finanzchef

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 84,40 auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,19 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +24,85 %/+66,06 % bedeutet.