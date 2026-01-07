Bitcoin-Rallye ausgebremst – 440 Millionen US-Dollar liquidiert

Auslöser für die Rallye am Dienstag waren vor allem die Entspannung der Liquiditätslage zum Jahreswechsel sowie wachsende Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve im weiteren Jahresverlauf. Zusätzlich sorgte eine Entscheidung von MSCI für Rückenwind: Der Indexanbieter kündigte an, Unternehmen mit großen Krypto-Treasury-Beständen wie Strategy vorerst nicht aus seinen Indizes auszuschließen.

Am Mittwochmittag notiert Bitcoin bei 91.860 US-Dollar und damit 1,8 Prozent im Minus. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von knapp vier Prozent zu Buche. Am Dienstag hatte die Kryptowährung ein lokales Hoch von 94.420 US-Dollar erreicht.

Aktuell dominieren jedoch Gewinnmitnahmen. Innerhalb der letzten 24 Stunden fiel der Kurs zwischenzeitlich auf 91.544 US-Dollar, bevor eine Gegenbewegung Bitcoin zurück über 92.500 US-Dollar trug. Diese heftige Kursbewegung löste Liquidationen im Umfang von rund 440 Millionen US-Dollar aus – vor allem auf der Long-Seite.

Spot-Bitcoin-ETFs drehen ins Minus

Auch die Kapitalflüsse bei US-Spot-Bitcoin-ETFs haben sich wieder eingetrübt. Nach Zuflüssen von mehr als 1,16 Milliarden US-Dollar an den ersten beiden Handelstagen des Jahres meldeten die Produkte am Dienstag Nettoabflüsse von 243 Millionen US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen.

Die Abflüsse wurden vor allem von Fidelitys FBTC mit 312,24 Millionen US-Dollar getragen. Auch Grayscales GBTC sowie der Mini Trust verzeichneten deutliche Rückgaben, ebenso Produkte von Ark & 21Shares und VanEck. Einzige Ausnahme war BlackRocks IBIT, der am Dienstag weitere 228,66 Millionen US-Dollar anzog und seit Jahresbeginn bereits 888 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet.

Ausblick: Volatil, aber konstruktiv

Für die kommenden Monate erwartet Tim Sun, Senior Researcher bei der HashKey Group, ein anspruchsvolles Umfeld. "In der ersten Jahreshälfte dürfte der kurzfristige Trend volatil, aber tendenziell festigend sein – getrieben von spezifischen Ereignissen statt einer einseitigen Aufwärtsbewegung", sagte er.

Mittelfristig sieht der Analyst institutionelle Allokationen über Spot-ETFs als zentralen Treiber. Diese könnten langfristiges Kapital absorbieren und die Abhängigkeit der Preisbildung von kurzfristigem Sentiment verringern. "Der Markt wird weiterhin spekulative Projekte aussortieren", so Sun.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!