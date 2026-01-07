Neue Chancen an der Börse: Drei Top-Aktien für 2026

BYD stieg zu Beginn des letzten Jahres. Da hieß es noch "sell America". Die Aktie stürzte aber in den Folgemonaten stark wieder ab. Als die Geschäftszahlen aus dem zweiten Quartal enttäuschten, fielen die Anteilsscheine. Momentan werden die Papier mit einem KUV von unter 1 bewertet. Das ist ein Hinweis auf eine zu harte Abstrafung durch die Anleger.

Geht der Boom weiter oder flacht sich der Abstieg langsam aber sicher ab? Viele Marktstrategen gehen derzeit davon aus, dass sich die Gewinne am Markt breiter verteilen werden. Auch über Branchen, die bis jetzt hinter der Bewertung zurückgeblieben oder zu hart abgestraft worden sind. Eine dieser Aktien könnte BYD sein.

Wieder mehr Vertrauen könnte angesichts der prognostizierten Auslieferungszahlen des Unternehmens berechtigt sein. Denn mit 2,25 Millionen ausgelieferten Eletrofahrzeugen überbietet der chinesische Hersteller erstmals Tesla und setzt sich damit an die Weltspitze.

Das Unternehmen hat einige Wachstumsschmerzen durchgemacht, die zu einem Rückgang der Marktkapitalisierung auf aktuell 64,54 Milliarden US-Dollar und einem Kursverlust von über 78 Prozent gegenüber dem Allzeithoch im Juli 2021 geführt haben. Für potenzielle Investoren, die auf der Suche nach Wachstumschancen sind, befindet sich PayPal jedoch inmitten einer Branche mit explosivem Wachstum. Laut Grand View Research wird der globale Markt für Fintech-Dienstleistungen von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 Prozent wachsen.

Welche dritte Aktie wir uns noch genauer angeschaut haben, erfahrt ihr in unserem Podcast Börse, Baby!

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,05 € , was einem Rückgang von -88,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer