Börse, Baby
Neue Chancen an der Börse: Drei Top-Aktien für 2026
2026 ist da– und damit neue Chancen an der Börse. Ob KI-Boom, Industrie-Comeback oder neue Investitionszyklen: Das neue Jahr begrüßt die Anleger mit neuen Möglichkeiten.
Geht der Boom weiter oder flacht sich der Abstieg langsam aber sicher ab? Viele Marktstrategen gehen derzeit davon aus, dass sich die Gewinne am Markt breiter verteilen werden. Auch über Branchen, die bis jetzt hinter der Bewertung zurückgeblieben oder zu hart abgestraft worden sind. Eine dieser Aktien könnte BYD sein.
BYD
BYD stieg zu Beginn des letzten Jahres. Da hieß es noch "sell America". Die Aktie stürzte aber in den Folgemonaten stark wieder ab. Als die Geschäftszahlen aus dem zweiten Quartal enttäuschten, fielen die Anteilsscheine. Momentan werden die Papier mit einem KUV von unter 1 bewertet. Das ist ein Hinweis auf eine zu harte Abstrafung durch die Anleger.
Wieder mehr Vertrauen könnte angesichts der prognostizierten Auslieferungszahlen des Unternehmens berechtigt sein. Denn mit 2,25 Millionen ausgelieferten Eletrofahrzeugen überbietet der chinesische Hersteller erstmals Tesla und setzt sich damit an die Weltspitze.
Gina Moesing (links) und Krischan Orth schauen auf Top-Picks für 2026
PayPal
Das Unternehmen hat einige Wachstumsschmerzen durchgemacht, die zu einem Rückgang der Marktkapitalisierung auf aktuell 64,54 Milliarden US-Dollar und einem Kursverlust von über 78 Prozent gegenüber dem Allzeithoch im Juli 2021 geführt haben. Für potenzielle Investoren, die auf der Suche nach Wachstumschancen sind, befindet sich PayPal jedoch inmitten einer Branche mit explosivem Wachstum. Laut Grand View Research wird der globale Markt für Fintech-Dienstleistungen von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,5 Prozent wachsen.
Welche dritte Aktie wir uns noch genauer angeschaut haben, erfahrt ihr in unserem Podcast Börse, Baby!
Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion