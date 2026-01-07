    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nahles

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeitsmarkt könnte sich ab Mitte 2026 erholen

    Nahles - Arbeitsmarkt könnte sich ab Mitte 2026 erholen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Für 2026 erwartet die Bundesagentur für Arbeit angesichts der konjunkturellen Prognosen eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt. "Nimmt die Wirtschaft Fahrt auf, erholt sich auch der Arbeitsmarkt mit zeitlicher Verzögerung", sagte die Chefin der Bundesagentur, Andrea Nahles. Im Jahresverlauf sei dann erstmals seit drei Jahren ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit möglich - jedoch nicht vor Mitte des Jahres 2026.

    Negative Faktoren wie der demografische Wandel oder die Transformation der Wirtschaft könnten diese Dynamik aber bremsen, sagte Nahles. Während die Beschäftigung in den Branchen Dienstleistung, Erziehung und Gesundheit weiter wachse, sei in der Industrie mit weiteren Arbeitsplatzverlusten zu rechnen. Rekordzuwächse bei der Beschäftigung wie in früheren Jahren seien nicht mehr zu erwarten, betonte Nahles.

    Im Zuge des demografischen Wandels werde das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland um 40.000 Personen abnehmen, erläuterte Nahles. "Trotz der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt wird sich der Fachkräftemangel in vielen Branchen auch deswegen fortsetzen."/igl/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nahles Arbeitsmarkt könnte sich ab Mitte 2026 erholen Für 2026 erwartet die Bundesagentur für Arbeit angesichts der konjunkturellen Prognosen eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt. "Nimmt die Wirtschaft Fahrt auf, erholt sich auch der Arbeitsmarkt mit zeitlicher Verzögerung", sagte die Chefin der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     