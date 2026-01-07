    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stahlsektor begehrt - Thyssenkrupp mit Spartenverkauf im Blick

    AKTIEN IM FOKUS - Stahlsektor begehrt - Thyssenkrupp mit Spartenverkauf im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Thyssenkrupp -Aktien haben am Dienstag von Sektor-Rückenwind und einem Pressebericht zu Details des möglichen Verkaufs der Stahlsparte an den indischen Jindal-Konzern profitiert. Der Kurs der im MDax notierten Anteile stieg am Morgen um 4,6 Prozent auf 10,04 Euro. Er kehrte damit nach einer Vortagsschwäche wieder über die 10-Euro-Marke zurück in Richtung des etwas darüber liegenden Hochs vom Oktober.

    Stahlwerte waren am Mittwoch allgemein gefragt, wie Salzgitter mit einem Anstieg um 2,3 Prozent sowie ArcelorMittal um drei Prozent zeigen. Im Sektor herrscht seit einiger Zeit Optimismus, dass die Branche 2026 von Abschirmungsmaßnahmen der Europäischen Union gegen Billigimporte aus China profitieren könnte. Hinzu kommt Fantasie wegen der deutschen Infrastruktur-Milliarden sowie ein möglicher Wiederaufbau der Ukraine, sollte Russland seinen Angriffskrieg endlich stoppen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.773,41€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34.045,46€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu ArcelorMittal äußerte sich zudem die US-Bank Morgan Stanley positiv. Die Analysten stuften das Papier auf "Overweight" hoch; für sie ist es ein "Top Pick", also ein Favorit im Sektor. Der Aktienkurs erreichten daraufhin den höchsten Stand seit 14 Jahren. In seiner Studie sieht Analyst Alain Gabriel Luft nach oben für die Stahlbranche wegen Maßnahmen, die die Produktion in Europa wettbewerbsfähiger machen soll. Für Thyssenkrupp und Salzgitter erhöhte der Experte zwar seine Kursziele, bleibt aber mit "Underweight" negativ gestimmt.

    Mit Bezug zu Thyssenkrupp berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Kreise, dass mit Jindal für den komplexen Verkauf der Stahlsparte weiterhin eine praktikable Lösung gesucht wird. Darin heißt es, in einem ersten Schritt könnte Jindal 60 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe übernehmen. Abhängig vom Fortschritt der Sanierung könnten dann später ein oder zwei weitere Tranchen folgen, hieß es in den Quellen der Agentur weiter. Ein kritisches Thema bleibt demnach die Absicherung von Pensionslasten.

    Laut einem Händler nimmt der Stahlverkauf allmählich konkretere Formen an, nachdem jahrelang vergeblich nach einem Käufer gesucht worden sei. Um die Fantasie dafür weiter zu beleben, brauche es aber eine konkrete Bestätigung./tih/zb/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 45,06 auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,34 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -1,72 %/-31,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von ThyssenKrupp: Diskutiert werden ein jüngstes Doppeltop bei rund 10,15 € und die technische Schlüsselzone um 10 € (Widerstand/Test), Volumenanstieg, Aussicht auf Ausbruch bzw. Rücksetzer Richtung 9 €. Fundamental werden Konzernumbau, die Abspaltung von TKMS, ein möglicher TK Elevator‑Börsengang und EU‑Stahlrestriktionen als Kursmotoren genannt; mehrheitlich bullische Stimmung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Stahlsektor begehrt - Thyssenkrupp mit Spartenverkauf im Blick Die Thyssenkrupp -Aktien haben am Dienstag von Sektor-Rückenwind und einem Pressebericht zu Details des möglichen Verkaufs der Stahlsparte an den indischen Jindal-Konzern profitiert. Der Kurs der im MDax notierten Anteile stieg am Morgen um 4,6 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     