JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr zeichne ein uneinheitliches Bild, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Dynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hoch gewesen sein, habe sie sich im nicht-verschreibungspflichtigen Segment zuletzt aber abgeschwächt./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 67,35EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



