JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr zeichne ein uneinheitliches Bild, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Dynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten hoch gewesen sein, habe sie sich im nicht-verschreibungspflichtigen Segment zuletzt aber abgeschwächt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 67,35EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
