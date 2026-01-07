    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Index-Schock vertagt

    Strategy entkommt der Abverkaufs-Falle – Aktie haussiert

    Milliarden-Abflüsse drohten, jetzt kommt die Kehrtwende. MSCI hat den Ausschlussplan verschoben – und nimmt massiven Druck von der Strategy-Aktie.

    Strategy entkommt der Abverkaufs-Falle – Aktie haussiert
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    Die Aktie von Strategy setzt den nachbörslichen Trend fort und legt vorbörslich weiter zu, nachdem der Indexanbieter MSCI Inc. einen umstrittenen Ausschlussplan vorerst auf Eis gelegt hat. Die Papiere stiegen zeitweise um mehr als sechs Prozent, nachdem MSCI bekanntgab, Unternehmen mit umfangreichen Beständen an digitalen Vermögenswerten im Rahmen der Indexüberprüfung im Februar 2026 nicht aus seinen globalen Indizes zu entfernen.

    "MSCI hat zum jetzigen Zeitpunkt beschlossen, den Vorschlag, Unternehmen für digitale Vermögenswerte aus den MSCI Global Investable Market Indizes auszuschließen, nicht umzusetzen", erklärte der Indexanbieter. Damit bleibt Strategy zunächst Mitglied wichtiger Benchmarks wie dem MSCI USA, dem MSCI World und dem Nasdaq 100. Zuvor hatten Analysten – unter anderem von JPMorgan Chase & Co. – gewarnt, ein Ausschluss könne milliardenschwere Abflüsse durch passive Fonds auslösen.

    Hintergrund der Debatte ist die Sonderrolle von Strategy, das formal als Softwareunternehmen gilt, faktisch aber als größter börsennotierter Bitcoin-Halter agiert. Das Unternehmen, mitgegründet von Michael Saylor, hält Bitcoin im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar, was den Großteil seines Unternehmenswerts ausmacht. MSCI hatte geprüft, ob sogenannte Digital Asset Treasury Companies eher Investmentvehikeln ähneln und daher nicht mehr dem Ziel entsprechen, operative Unternehmensleistung abzubilden.

    Entwarnung bedeutet die Entscheidung jedoch nicht. MSCI kündigte zugleich eine umfassendere Konsultation zur Behandlung nicht operativer Unternehmen an. "Die Unterscheidung zwischen Investmentgesellschaften und anderen Unternehmen, die nicht operative Vermögenswerte wie digitale Vermögenswerte als Teil ihres Kerngeschäfts und nicht zu Investitionszwecken halten, erfordert weitere Untersuchungen und Konsultationen mit Marktteilnehmern", teilte MSCI mit. Die Tür für eine spätere Neubewertung bleibt damit offen.

    Kurzfristig verschafft der Aufschub der Strategy-Aktie jedoch eine Atempause. Die Titel hatten seit ihrem Hoch im Juli rund zwei Drittel an Wert verloren und lagen zuletzt auf Jahressicht mehr als 50 Prozent im Minus. Die MSCI-Entscheidung beseitigt nun zumindest einen der größten Überhänge – auch wenn die strukturelle Indexfrage für Bitcoin-Treasury-Unternehmen weiter ungelöst bleibt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Gina Moesing
    Milliarden-Abflüsse drohten, jetzt kommt die Kehrtwende. MSCI hat den Ausschlussplan verschoben – und nimmt massiven Druck von der Strategy-Aktie.
