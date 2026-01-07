Überraschendes Umsatzplus 2025 – warum Händler trotzdem Alarm schlagen

Trotz Konjunkturflaute hat der deutsche Einzelhandel seinen Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Das statistische Bundesamt teilte am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent anstiegen. Real und inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 2,4 Prozent übrig. Stark dazu beigetragen hat das erste Halbjahr, das durch die laut Branchenkennern vollzogene Umstrukturierung bei Amazon begünstigt wurde.

Real konnten die Einnahmen dadurch in den ersten sechs Monaten um 3,8 Prozent und im zweiten Halbjahr um 1,1 Prozent zulegen. Im Monat November nahm der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent (inflationsbereinigt 0,6 Prozent) ab. Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, rechneten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Frustrierte Händler zeigten sich mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts unzufrieden. So machen die Geschäfte im November und Dezember im Schnitt fast ein Fünftel ihres Jahresumsatzes.