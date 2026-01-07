    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Gebremste Erwartungen für 2026

    485 Aufrufe 485 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschendes Umsatzplus 2025 – warum Händler trotzdem Alarm schlagen

    Trotz Umsatzplus von real 2,4 Prozent im Jahr 2025 bleibt der Einzelhandel unter Druck. Schwache Kauflaune, sinkende Einkommenserwartungen und hohe Sparneigung bremsen die Erwartungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzplus von 2,4% 2025, Einzelhandel unter Druck.
    • Kauflaune sinkt, Sparneigung auf Höchststand seit 2008.
    • Weihnachtsgeschäft enttäuscht, Händler zeigen Unzufriedenheit.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Gebremste Erwartungen für 2026 - Überraschendes Umsatzplus 2025 – warum Händler trotzdem Alarm schlagen
    Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

    Trotz Konjunkturflaute hat der deutsche Einzelhandel seinen Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Das statistische Bundesamt teilte am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent anstiegen. Real und inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 2,4 Prozent übrig. Stark dazu beigetragen hat das erste Halbjahr, das durch die laut Branchenkennern vollzogene Umstrukturierung bei Amazon begünstigt wurde.

    Real konnten die Einnahmen dadurch in den ersten sechs Monaten um 3,8 Prozent und im zweiten Halbjahr um 1,1 Prozent zulegen. Im Monat November nahm der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent (inflationsbereinigt 0,6 Prozent) ab. Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, rechneten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Frustrierte Händler zeigten sich mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts unzufrieden. So machen die Geschäfte im November und Dezember im Schnitt fast ein Fünftel ihres Jahresumsatzes.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    262,30€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    228,06€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, sagte dazu: "Es fehlt an Dynamik, der Umsatz tritt seit mehr als einem halben Jahr auf der Stelle. Wegen Arbeitsplatzsorgen und politischer Unsicherheit wird Geld lieber gespart." In den einzelnen Branchen verlief die Entwicklung im November uneinheitlich. Der Handel mit Nicht-Lebensmitteln legte real um 0,3 Prozent zu. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Plus von 0,9 Prozent. Im Lebensmitteleinzelhandel sank der Umsatz um 1,9 Prozent.

    Darüber hinaus hat sich zum Jahreswechsel die Stimmung der Verbraucher in Deutschland eingetrübt. Wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelten, sank das Barometer für das Konsumklima für Januar um 3,5 Punkte auf minus 26,9 Zähler. Zuletzt gab es im April 2024 einen niedrigeren Wert. Grund für den Dämpfer sind sinkende Einkommenserwartungen und eine stark gestiegene Sparneigung der Menschen. Letztere kletterte auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise im Juni 2008.

    Amazon

    +0,94 %
    +3,98 %
    +3,96 %
    +8,35 %
    -5,64 %
    +154,01 %
    +60,09 %
    +614,41 %
    +301.784,06 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 206,0EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gebremste Erwartungen für 2026 Überraschendes Umsatzplus 2025 – warum Händler trotzdem Alarm schlagen Trotz Umsatzplus von real 2,4 Prozent im Jahr 2025 bleibt der Einzelhandel unter Druck. Schwache Kauflaune, sinkende Einkommenserwartungen und hohe Sparneigung bremsen die Erwartungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     