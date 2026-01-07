Gebremste Erwartungen für 2026
Überraschendes Umsatzplus 2025 – warum Händler trotzdem Alarm schlagen
Trotz Umsatzplus von real 2,4 Prozent im Jahr 2025 bleibt der Einzelhandel unter Druck. Schwache Kauflaune, sinkende Einkommenserwartungen und hohe Sparneigung bremsen die Erwartungen.
- Umsatzplus von 2,4% 2025, Einzelhandel unter Druck.
- Kauflaune sinkt, Sparneigung auf Höchststand seit 2008.
- Weihnachtsgeschäft enttäuscht, Händler zeigen Unzufriedenheit.
Trotz Konjunkturflaute hat der deutsche Einzelhandel seinen Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Das statistische Bundesamt teilte am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent anstiegen. Real und inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 2,4 Prozent übrig. Stark dazu beigetragen hat das erste Halbjahr, das durch die laut Branchenkennern vollzogene Umstrukturierung bei Amazon begünstigt wurde.
Real konnten die Einnahmen dadurch in den ersten sechs Monaten um 3,8 Prozent und im zweiten Halbjahr um 1,1 Prozent zulegen. Im Monat November nahm der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent (inflationsbereinigt 0,6 Prozent) ab. Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, rechneten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Frustrierte Händler zeigten sich mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts unzufrieden. So machen die Geschäfte im November und Dezember im Schnitt fast ein Fünftel ihres Jahresumsatzes.
Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, sagte dazu: "Es fehlt an Dynamik, der Umsatz tritt seit mehr als einem halben Jahr auf der Stelle. Wegen Arbeitsplatzsorgen und politischer Unsicherheit wird Geld lieber gespart." In den einzelnen Branchen verlief die Entwicklung im November uneinheitlich. Der Handel mit Nicht-Lebensmitteln legte real um 0,3 Prozent zu. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein Plus von 0,9 Prozent. Im Lebensmitteleinzelhandel sank der Umsatz um 1,9 Prozent.
Darüber hinaus hat sich zum Jahreswechsel die Stimmung der Verbraucher in Deutschland eingetrübt. Wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) ermittelten, sank das Barometer für das Konsumklima für Januar um 3,5 Punkte auf minus 26,9 Zähler. Zuletzt gab es im April 2024 einen niedrigeren Wert. Grund für den Dämpfer sind sinkende Einkommenserwartungen und eine stark gestiegene Sparneigung der Menschen. Letztere kletterte auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise im Juni 2008.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
