Wirtschaft
CDU-Generalsekretär fordert "Wirtschaftswunder 2.0"
Die Situation sei nicht direkt vergleichbar, auch heute sei aber ein großer Kraftakt nötig. "Das, was Gerhard Schröder gemacht hat bei der Agenda 2010 war ein kleiner Kraftakt im Vergleich zu dem, was jetzt passieren muss." Diesmal gehe es nicht nur um den Arbeitsmarkt, sondern auch um die Sozialversicherungen, hohe Arbeits- und Energiekosten sowie Bürokratie. "Und da braucht es ein Reformpaket." Bisher seien die Probleme in Deutschland schöngeredet worden. "Wir haben endlich einen Bundeskanzler, der das nicht schönredet, sondern sagt, es braucht eine Reformagenda."
Linnemann forderte, die ab 2028 geplante Unternehmenssteuerreform auf 2026 vorzuziehen. Zudem müsse die Stromsteuer für alle Bürger gesenkt werden. Dies nicht getan zu haben, sei ein Fehler gewesen. "Dieser Fehler muss korrigiert werden, so schnell wie möglich." Er sprach sich auch für eine baldige Abschaffung der Bonpflicht für Firmen aus.
Der CDU-Generalsekretär forderte außerdem mehr Anreize für längeres Arbeiten. "Die Menschen müssen natürlich auch das Gefühl haben, dass es sich lohnt." Früher hätten die Bürger die Aussicht gehabt, sich Auto, Urlaub oder Haus leisten zu können, wenn sie mehr arbeiteten. "Da müssen wir heute auch wieder hinkommen." Mit Blick auf eine längere Lebensarbeitszeit sagte Linnemann: "Für mich gibt es keine Tabus."
Netto-Finanzschulden
Die RTL Group hatte am 30. September 2025 Netto-Finanzschulden in Höhe von -71 Millionen Euro (31. Dezember 2024: -492 Millionen Euro). Am 6. Mai 2025 hat die RTL Group die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 387 Millionen Euro ausgezahlt (2,50 Euro je Aktie). Am 1. Juli 2025 erhielt die RTL Group 1,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von RTL Nederland.
Aktienrückkäufe
Am 27. Juni 2025 gab die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist. Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Vergütung ist auf 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.
Aktienrückkäufe ermöglichen der RTL Group einen Bestand an eigenen Aktien aufzubauen, der zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente aus der Sky-Deutschland-Transaktion oder für andere zukünftige Akquisitionen verwendet werden kann.
Im September 2025 hat die RTL Group insgesamt 3.166.052 RTL-Group-Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots erworben. In der zugehörigen Pressemitteilung vom 15. September 2025 hatte die RTL Group bereits angekündigt, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen zu wollen.
Heute startet die RTL Group ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 RTL-Group-Aktien für insgesamt 29,2 Millionen Euro durch Transaktionen am offenen Markt – dies entspricht einem maximalen Kaufpreis von 35 Euro je Aktie. Das Rückkaufprogramm startet am 18. November 2025 und endet spätestens am 11. März 2026. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das Aktienrückkaufprogramm wird von einer Bank durchgeführt, die ihre Handelsentscheidungen hinsichtlich des Zeitpunkts des Aktienkaufs unabhängig von und ohne Einflussnahme durch die RTL Group trifft.
Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.
H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland
- Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert
- Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030
- Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren
- Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie
- H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen
- TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025
- Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt
