BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen nicht ganz erreicht worden./rob/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 67,35EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



