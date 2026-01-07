BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen nicht ganz erreicht worden./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:19 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 67,35EUR auf Tradegate (07. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte