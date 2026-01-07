First Solar - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,93 % - 07.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Mit einer Performance von -4,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der First Solar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 218,83€, mit einem Minus von -4,93 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Solar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,26 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um +3,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Solar um +3,38 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

First Solar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,38 % 1 Monat +4,21 % 3 Monate +17,26 % 1 Jahr +25,95 %

Informationen zur First Solar Aktie

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,77 Mrd.EUR € wert.

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.