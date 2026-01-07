    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Solar AktievorwärtsNachrichten zu First Solar

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Solar - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,93 % - 07.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die First Solar Aktie bisher Verluste von -4,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.

    Besonders beachtet! - First Solar - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,93 % - 07.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

    First Solar Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Mit einer Performance von -4,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der First Solar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 218,83, mit einem Minus von -4,93 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.479,94€
    Basispreis
    4,72
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.400,00€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Solar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um +3,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Solar um +3,38 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    First Solar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,38 %
    1 Monat +4,21 %
    3 Monate +17,26 %
    1 Jahr +25,95 %

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,77 Mrd.EUR € wert.

    First Solar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Solar

    -4,35 %
    +2,24 %
    +3,79 %
    +16,06 %
    +25,85 %
    +54,97 %
    +175,36 %
    +262,49 %
    +1.045,83 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! First Solar - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,93 % - 07.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die First Solar Aktie bisher Verluste von -4,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     