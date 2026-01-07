Grönländer fürchten nach Trump-Drohungen um ihr Land

NUUK (dpa-AFX) - Die Grönländerinnen und Grönländer wollen nur eins: Auf ihrer Arktisinsel, weit weg von allem anderen, in Frieden leben. Doch seit die USA Besitzansprüche auf ihr Land angemeldet haben, kommen die Menschen dort nicht zur Ruhe. Mit den jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen, die Insel annektieren zu wollen, scheint die Gefahr konkreter zu werden - und die Sorge der Grönländer wächst.

"Die letzten Tage waren sehr, sehr schwierig - und emotional aufwühlend", sagte die Grönländerin Pitsi Karolussen dem dänischen Fernsehen in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Viele ihrer Landsleute seien besorgt und machten sich Gedanken um die Zukunft der Insel. "Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf. Andererseits versuche ich auch, ruhig zu bleiben, weil wir nicht wissen, was passieren wird."