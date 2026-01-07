    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Kupferboom

    1029 Aufrufe 1029 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die erfolgreichste Währung der Welt – und was Kupfer damit zu tun hat

    Fast 10 Prozent Plus in wenigen Wochen und Rückenwind von Rohstoffen und Politik: Sambias Kwacha ist aktuell die Währung mit der besten Entwicklung der Welt. Hat die Rallye eine Zukunft?

    Für Sie zusammengefasst
    • Sambias Kwacha: Beste Währung 2026, +10% zum Dollar.
    • Kupferboom und politische Eingriffe treiben Rallye an.
    • Ent-Dollarisierung stärkt Kwacha, 15% Steuern in Yuan.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Kupferboom - Die erfolgreichste Währung der Welt – und was Kupfer damit zu tun hat
    Foto: Thomas Trutschel - Thomas Trutschel/photothek.net

    Während Anleger weltweit über schwächelnde Leitwährungen, volatile Zinsmärkte und geopolitische Risiken diskutieren, kommt die aktuell erfolgreichste Währung aus einem Land, das selten im Fokus der Devisenmärkte steht: Sambia. Die Landeswährung Kwacha hat zuletzt eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, nicht zuletzt dank dem explodierenden Kupferpreis. Es gibt gute Gründe, warum sich diese Rallye fortsetzen könnte.

    Seit Beginn des Vormonats legte die Kwacha rund zehn Prozent gegenüber dem US-Dollar zu und ist damit laut Bloomberg-Daten aktuell die stärkste Devise weltweit. Allein Anfang dieser Woche sprang sie um nahezu vier Prozent nach oben und verzeichnete den stärksten Tagesgewinn seit mehr als zwei Jahren. Damit erreichte die Währung ein neues Hoch, das zuletzt 2023 gesehen wurde. Auslöser war ein politischer Eingriff mit unmittelbarer Wirkung.

    Die Zentralbank des Binnenstaats im südlichen Afrika ordnete Ende Dezember an, dass inländische Transaktionen künftig zwingend in der Landeswährung abzuwickeln sind. Unternehmen und Investoren reagierten darauf mit hektischen Dollarverkäufen. Gleichzeitig wandelten viele Firmen ihre Fremdwährungsbestände in Kwacha um, um Steuern zu zahlen und das operative Geschäft zum Jahresstart zu finanzieren. Beides zusammen erhöhte das Angebot an US-Dollar schlagartig, belastete den Greenback und ließ die Landeswährung nach oben schnellen.

    Hinzu kommt ein mächtiger externer Treiber: Kupfer. Sambia ist nach der Demokratischen Republik Kongo der zweitgrößte Produzent Afrikas, und der Kupferpreis hat zum Jahreswechsel neue Rekorde erreicht. Terminkontrakte stiegen zeitweise auf über 13.000 US-Dollar je Tonne. Da die Kwacha eng mit den Exporterlösen aus dem Bergbau korreliert, fließen mit jedem Preissprung mehr Devisen ins Land – ein zusätzlicher Stabilisator für die Währung.

    Ein weiterer, ungewöhnlicher Faktor ist die schrittweise Abkehr vom US-Dollar. Seit Oktober können Bergbauunternehmen ihre Steuern teilweise in chinesischem Yuan begleichen. Das ist darauf zurückzuführen, dass China der wichtigste wirtschaftliche Gegenspieler im Kupfergeschäft ist. Chinesische Staats- und Privatunternehmen sind große Betreiber von Kupferminen in Sambia und wichtige Investoren in Infrastruktur (Schienen, Kraftwerke, Straßen). Zudem ist China einer der größten Abnehmer sambischen Kupfers und zentraler Gläubiger in Afrikas Schuldenlandschaft.

    Sambias Finanzministerium rechnet damit, dass 2026 bereits rund 15 Prozent der Abgaben in der chinesischen Währung gezahlt werden. Das reduziert strukturell die Dollarnachfrage und stärkt die Rolle der Kwacha als zentralem Zahlungsmittel.

    Die Währungsstärke strahlt auch auf andere Märkte aus. Sambias Staatsanleihen legten zu, der Aktienmarkt in Lusaka gehörte bereits 2025 zu den besten in den Emerging Markets. Schon im vergangenen Jahr hatte die Kwacha rund 26 Prozent gegenüber dem US-Dollar gewonnen – gestützt durch hohe Rohstoffpreise und Fortschritte bei der Umschuldung unter Präsident Hakainde Hichilema, der im August eine zweite Amtszeit anstrebt.

    Kurzfristig ist die Rallye außergewöhnlich, langfristig bleibt sie nicht risikofrei. Ein Teil der Aufwertung ist politisch erzwungen, ein anderer auf die Kupferstärke zurückzuführen. Doch genau diese Kombination aus Rohstoffboom, regulatorischem Druck und Ent-Dollarisierung macht Sambias Kwacha derzeit einzigartig und zur erfolgreichsten Währung der Welt zu Beginn des Jahres 2026.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kupferboom Die erfolgreichste Währung der Welt – und was Kupfer damit zu tun hat Zweistelliger Gewinn in wenigen Wochen und Rückenwind von Rohstoffen und Politik: Sambias Kwacha ist aktuell die Währung mit der besten Performance der Welt. Hinter der Rallye steckt eine explosive Mischung aus Kupferboom, Ent-Dollarisierung und staatlichen Eingriffen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     