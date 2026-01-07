Die erfolgreichste Währung der Welt – und was Kupfer damit zu tun hat

Seit Beginn des Vormonats legte die Kwacha rund zehn Prozent gegenüber dem US-Dollar zu und ist damit laut Bloomberg-Daten aktuell die stärkste Devise weltweit. Allein Anfang dieser Woche sprang sie um nahezu vier Prozent nach oben und verzeichnete den stärksten Tagesgewinn seit mehr als zwei Jahren. Damit erreichte die Währung ein neues Hoch, das zuletzt 2023 gesehen wurde. Auslöser war ein politischer Eingriff mit unmittelbarer Wirkung.

Während Anleger weltweit über schwächelnde Leitwährungen, volatile Zinsmärkte und geopolitische Risiken diskutieren, kommt die aktuell erfolgreichste Währung aus einem Land, das selten im Fokus der Devisenmärkte steht: Sambia. Die Landeswährung Kwacha hat zuletzt eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, nicht zuletzt dank dem explodierenden Kupferpreis . Es gibt gute Gründe, warum sich diese Rallye fortsetzen könnte.

Die Zentralbank des Binnenstaats im südlichen Afrika ordnete Ende Dezember an, dass inländische Transaktionen künftig zwingend in der Landeswährung abzuwickeln sind. Unternehmen und Investoren reagierten darauf mit hektischen Dollarverkäufen. Gleichzeitig wandelten viele Firmen ihre Fremdwährungsbestände in Kwacha um, um Steuern zu zahlen und das operative Geschäft zum Jahresstart zu finanzieren. Beides zusammen erhöhte das Angebot an US-Dollar schlagartig, belastete den Greenback und ließ die Landeswährung nach oben schnellen.

Hinzu kommt ein mächtiger externer Treiber: Kupfer. Sambia ist nach der Demokratischen Republik Kongo der zweitgrößte Produzent Afrikas, und der Kupferpreis hat zum Jahreswechsel neue Rekorde erreicht. Terminkontrakte stiegen zeitweise auf über 13.000 US-Dollar je Tonne. Da die Kwacha eng mit den Exporterlösen aus dem Bergbau korreliert, fließen mit jedem Preissprung mehr Devisen ins Land – ein zusätzlicher Stabilisator für die Währung.

Ein weiterer, ungewöhnlicher Faktor ist die schrittweise Abkehr vom US-Dollar. Seit Oktober können Bergbauunternehmen ihre Steuern teilweise in chinesischem Yuan begleichen. Das ist darauf zurückzuführen, dass China der wichtigste wirtschaftliche Gegenspieler im Kupfergeschäft ist. Chinesische Staats- und Privatunternehmen sind große Betreiber von Kupferminen in Sambia und wichtige Investoren in Infrastruktur (Schienen, Kraftwerke, Straßen). Zudem ist China einer der größten Abnehmer sambischen Kupfers und zentraler Gläubiger in Afrikas Schuldenlandschaft.

Sambias Finanzministerium rechnet damit, dass 2026 bereits rund 15 Prozent der Abgaben in der chinesischen Währung gezahlt werden. Das reduziert strukturell die Dollarnachfrage und stärkt die Rolle der Kwacha als zentralem Zahlungsmittel.

Die Währungsstärke strahlt auch auf andere Märkte aus. Sambias Staatsanleihen legten zu, der Aktienmarkt in Lusaka gehörte bereits 2025 zu den besten in den Emerging Markets. Schon im vergangenen Jahr hatte die Kwacha rund 26 Prozent gegenüber dem US-Dollar gewonnen – gestützt durch hohe Rohstoffpreise und Fortschritte bei der Umschuldung unter Präsident Hakainde Hichilema, der im August eine zweite Amtszeit anstrebt.

Kurzfristig ist die Rallye außergewöhnlich, langfristig bleibt sie nicht risikofrei. Ein Teil der Aufwertung ist politisch erzwungen, ein anderer auf die Kupferstärke zurückzuführen. Doch genau diese Kombination aus Rohstoffboom, regulatorischem Druck und Ent-Dollarisierung macht Sambias Kwacha derzeit einzigartig und zur erfolgreichsten Währung der Welt zu Beginn des Jahres 2026.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

